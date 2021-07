Le cuir de feuille d’ananas fait partie des alternatives

Cependant, de plus en plus de solutions alternatives sont reprises par des marques connues.

En effet, une récente Analyse par la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce du Royaume-Uni, a découvert que près de la moitié des articles récemment répertoriés sur les plus grands sites de « mode rapide » étaient fabriqués à partir de nouveaux plastiques, comme le polyester, l’acrylique et le nylon.

Le polyester est le tissu d’habillement le plus utilisé dans le monde, mais ce tissu et d’autres matériaux synthétiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles.

La production de vêtements et de chaussures est responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon les données du Service parlementaire européen et des Nations Unies.

La mode a un effet néfaste sur l’environnement, mais de nombreuses innovations sont de plus en plus utilisées par les grands noms de l’industrie qui cherchent à changer cela.

Carmen Hijosa est la fondatrice d’Ananas Anam, une entreprise qui produit du Pinatex, une alternative au cuir naturel à base de fibres de feuilles d’ananas.

C’est alors que Hijosa travaillait comme consultante textile pour la Banque mondiale dans les années 1990, conseillant sur l’industrie des exportations de cuir des Philippines, qu’elle a commencé à rechercher des matériaux naturels alternatifs plus durables.

C’est à ce moment qu’Hijosa a « découvert » des feuilles d’ananas, qui ont des fibres « très fines mais très résistantes », a-t-elle expliqué.

Elle a donc cherché à fabriquer un maillage comme base d’une alternative au cuir, et « après 20 ans de recherche et développement, Pinatex est né », a déclaré Hijosa à CNBC lors d’un appel vidéo.

Pinatex est à 95 % d’origine végétale et le processus de production est « totalement transparent et durable », selon Hijosa.

En collaboration avec des coopératives de producteurs d’ananas aux Philippines, les feuilles, qui seraient généralement laissées à pourrir dans le sol, sont d’abord collectées. Les fibres sont extraites mécaniquement, puis lavées et séchées au soleil, avant d’être purifiées dans une usine à l’aide d’enzymes.

Les fibres sont transformées en treillis avant d’être expédiées en rouleaux vers l’Espagne, où le matériau est fini avec de la résine végétale, enduite et légèrement cassée mécaniquement pour le ramollir.

Pinatex est exporté d’Espagne dans plus de 80 pays et a été utilisé pour fabriquer des vêtements, des chaussures, des sacs et des intérieurs.

Le mois dernier, Nike a lancé une collection de baskets utilisant Pinatex. Il a également été utilisé par des marques comme H&M et Hugo Boss.

En 2019, Pinatex a été utilisé par Hilton pour créer les intérieurs du la première suite d’hôtel végétalienne au monde à Londres.

Hijosa a également été récemment nommée finaliste du Prix de l’inventeur européen 2021 pour son travail.

Ananas Anam va se développer au Bangladesh et au Costa Rica. Hijosa a déclaré que même s’il ne s’agissait pas d’être gros et d’extraire des ressources naturelles, une certaine croissance serait importante pour aider à réduire le prix et rendre Pinatex plus accessible.

Cela étant dit, entre 35 euros (42 $) et 58 euros le mètre linéaire, Hijosa a souligné qu’il est généralement moins cher que le cuir. En outre, elle a déclaré que jusqu’à 30% des peaux de cuir sont gaspillées, alors qu’il n’y a pratiquement pas de déchets provenant d’un produit manufacturé comme Pinatex car tout le rouleau de matériau est le même.