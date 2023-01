Le CSRD cherche à combler les lacunes des services de sauvetage routier dans le nord de l’Okanagan-Shuswap

Les pompiers du nord de Shuswap et de Falkland sont prêts à répondre au besoin de services de sauvetage routier d’urgence actuellement fournis par les services d’incendie à l’extérieur du district régional de Columbia Shuswap.

Ceci est expliqué par le chef de l’équipe des services de protection du district régional, Derek Sutherland, dans un rapport qui a été présenté lors de la réunion du 12 janvier du comité des directeurs de zone électorale (EAD) du district régional de Columbia Shuswap (CSRD).

Actuellement, il existe deux sociétés de sauvetage et deux services d’incendie (Revelstoke et Golden) qui fournissent des services de sauvetage routier à l’intérieur des limites du district régional. Il existe également deux services d’incendie à l’extérieur du CSRD (Vernon et Chase) qui fournissent des services de sauvetage routier dans les zones du district régional.

«Des parties de la zone électorale D sont desservies par Vernon Fire et les zones électorales F et G sont principalement desservies par Chase Fire», écrit Sutherland dans son rapport. “Ces domaines sont identifiés comme des lacunes en raison de temps de réponse plus que suffisants.”

Sutherland a déclaré que les zones desservies par Revelstoke et Golden en dehors de leurs zones d’extinction des incendies sont largement éloignées et qu’il existe peu d’alternatives pour la prestation de services. Il explique que le service d’incendie de Field a récemment interrompu les services de sauvetage routier à l’intérieur des limites du parc national en raison de problèmes de responsabilité et de personnel. Le service d’incendie de Golden s’est donc associé au service d’incendie de Lake Louise pour fournir le service.

Réfléchissant à l’histoire des groupes de sauvetage routier d’urgence dans la province, Sutherland a déclaré qu’à un moment donné, il y en avait jusqu’à 23 en activité. Actuellement il y en a huit.

En 2014, le CSRD a mené une étude de faisabilité sur le sauvetage routier, qui a révélé qu’il n’y a aucune exigence législative pour qu’un organisme directeur fournisse des services de sauvetage routier dans la province. Cependant, il existe toujours un besoin pour ces services. Le résultat, a déclaré Sutherland, est une approche incohérente en Colombie-Britannique, où dans de nombreuses régions (environ 80 % de la province), les services de sauvetage routier sont fournis par les services d’incendie. Ailleurs (y compris Sicamous et Salmon Arm), ils sont fournis par des sociétés bénévoles / à but non lucratif. Sutherland a suggéré que le déclin de ces organisations est dû à un modèle de financement provincial instable, à des problèmes de recrutement et de rétention des bénévoles et au service absorbé par l’assiette fiscale locale via les services d’incendie locaux.

«Les gouvernements locaux de toute la Colombie-Britannique reprochent depuis longtemps au gouvernement provincial de ne pas assumer l’entière responsabilité du sauvetage routier», a déclaré Sutherland, notant que la province fournit un certain soutien financier – 346 $ de l’heure pour les appareils de sauvetage routier qui répondent à un appel. Cela ne couvre pas les appareils d’extinction d’incendie, les véhicules de soutien tels que les unités de contrôle/protection de la circulation, les unités de commandement, la formation ou les supports de stress.

Compte tenu du besoin de sauvetage routier au sein du CSRD, Sutherland a déclaré que le personnel avait exploré l’intérêt des pompiers des zones électorales F et de la région des Malouines de la zone électorale D pour développer des sociétés indépendantes qui fourniraient le service.

“Ces membres du service d’incendie ont exprimé leur volonté d’établir un service de secours routier dans leur zone d’extinction d’incendie”, a déclaré Sutherland, expliquant que les besoins opérationnels et administratifs connexes pourraient être fournis via le système actuel des services d’incendie du CSRD à un coût supplémentaire en fonction de la charge de travail.

Sutherland a souligné que des considérations minutieuses sont nécessaires lors de la mise en place d’un service de secours routier. L’EAD a accepté de soutenir une recommandation au conseil d’administration du CSRD, demandant qu’il autorise l’accès jusqu’à 25 000 $ du Fonds d’étude de faisabilité rurale, pour une étude de faisabilité portant sur les coûts et les dispositions de gouvernance liées à la mise en place de services de secours routiers.

