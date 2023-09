Le CSNU autorise la FINUL à inspecter les sites du Hezbollah et prolonge son mandat

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu l’indépendance de sa force de maintien de la paix chargée d’enquêter sur les sites militaires du Hezbollah à la frontière nord d’Israël lors d’un vote par 13 voix contre 0. La Russie et la Chine se sont abstenues.

Le texte comprenait des dispositions autorisant la force de maintien de la paix, connue sous le nom de Force intérimaire des Nations Unies au Liban, à procéder à des inspections surprises.

« La résolution adoptée aujourd’hui contient des termes réaffirmant fermement la pleine liberté de mouvement de la FINUL et sa capacité à mener des patrouilles annoncées et inopinées », a déclaré l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield au Conseil de sécurité de l’ONU.

« Il est impératif que cela soit pleinement mis en œuvre et que la FINUL ne soit pas confrontée à des obstacles inacceptables dans l’accomplissement de sa mission », a-t-elle déclaré.

« Nous savons que la FINUL n’a pas été en mesure d’accéder à une série de données troublantes. [Hezbollah] les sites situés au-delà de la ligne bleue, y compris les champs de tir illégaux, les sites Verts sans frontières et les sites de lancement de fusées », a-t-elle déclaré.

La carte de Tsahal indiquant la présence et l’activité du Hezbollah dans le sud du Liban, jointe à la lettre d’Erdan et distribuée aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU, le 17 novembre 2020. (crédit : MISSION PERMANENTE D’ISRAËL À L’ONU)

De telles restrictions « entravent la capacité de la mission à réduire la probabilité d’un conflit », a-t-elle déclaré.

Le vote du Conseil de sécurité de l’ONU a été une victoire pour Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis, qui avaient œuvré pour contrecarrer la démarche de la France visant à ce que la FINUL cherche à coordonner ses mouvements avec le gouvernement libanais. La résolution de l’année dernière garantissait qu’elle pourrait agir sans une telle coordination. Mais en fin de compte, la France, qui défendait les intérêts du Liban, a accepté des compromis qui ont permis au texte d’avancer.

Israël craignait qu’une telle coordination ne rende difficile à la FINUL d’inspecter rapidement les sites problématiques et n’inciterait le Hezbollah à procéder à une inspection en cours.

Des négociations jusqu’à la onzième heure

Les négociations sur le texte se sont poursuivies jusqu’au dernier moment. Un compromis a été trouvé selon lequel le texte précise que la FINUL « est autorisée à mener ses opérations de manière indépendante tout en continuant à se coordonner avec le gouvernement du Liban ».

L’ambassadrice émiratie Lana Zaki Nusseibeh a déclaré que son pays aurait aimé voir un langage plus clair dans ce paragraphe. Pourtant, a-t-elle souligné, « cela ne pouvait en aucun cas être interprété comme retardant, sapant ou restreignant la liberté de mouvement de la FINUL ou sa capacité à agir de manière indépendante ».

Elle a souligné le paragraphe qui suit immédiatement concernant la capacité de la FINUL à effectuer des « patrouilles annoncées et inopinées » comme garantie pour garantir l’indépendance des 10 500 membres de la mission de maintien de la paix.

Pour la première fois, a déclaré Nusseibeh, à la demande des Émirats arabes unis, la résolution traite de la nécessité pour la FINUL d’accéder aux champs de tir non autorisés.

Nusseibeh a déclaré qu’elle aurait aimé voir des références claires aux obstacles croissants qui entravent la liberté de mouvement de la FINUL et l’empêchent d’atteindre les sites Verts sans frontières considérés comme des sites militaires du Hezbollah.

Elle a également été déçue que la résolution ne fasse pas référence à la ville de Ghajar, à la frontière nord, comme un lieu « occupé » par Israël. Cela avait été mentionné de cette façon dans le projet de texte. La résolution appelait cependant Israël à se retirer de cette ville.

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a qualifié le vote de victoire significative pour Israël. Lui et le gouvernement israélien, y compris les ministères des Affaires étrangères et de la Défense, ont mené une intense bataille diplomatique pour souligner l’importance de garantir que la FINUL soit libre d’agir, en particulier à une époque de tensions croissantes entre Tsahal et le Hezbollah le long de cette frontière. Le ministre Yoav Gallant s’est rendu à l’ONU plus tôt cette semaine pour discuter du danger de contraindre la FINUL avec des responsables de l’ONU et des membres du Conseil de sécurité. Néanmoins, a-t-il déclaré, le Conseil de sécurité aurait pu adopter une position plus ferme contre le Hezbollah. « Je continuerai d’exiger que le Conseil de sécurité condamner le Hezbollah et exiger que le gouvernement libanais agisse contre son renforcement militaire, ce qui pourrait conduire à une grave escalade dans la région », a déclaré Erdan. Mercredi, il a déclaré à la radio militaire que les tensions le long de cette frontière ressemblaient à la période précédant le déclenchement de la guerre. Deuxième guerre du Liban. La FINUL est chargée de surveiller les violations du cessez-le-feu qui a mis fin à cette guerre, comme cela a été énoncé dans la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. L’ambassadeur du Liban auprès de l’ONU a déclaré que son pays était déterminé à maintenir les termes de la résolution 1701, mais que la FINUL devait agir d’une manière qui respectait la souveraineté de son pays.