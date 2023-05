Le CSK aura-t-il l’avantage à domicile lors des éliminatoires de l’IPL 2023 ? Réponse brutale de Fleming

Les Super Kings de Chennai pourraient avoir du mal à capitaliser sur l’avantage du terrain lors des éliminatoires de l’IPL car ils ne sont toujours « pas sûrs » des conditions au Chepauk, a déclaré l’entraîneur-chef Stephen Fleming. Le CSK est devenu la deuxième équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir enregistré une victoire écrasante de 77 points contre les Capitals de Delhi samedi. Les quadruples champions devraient finir dans les deux premiers. Les quatre meilleures équipes se rendront ensuite à Chennai pour jouer le Qualifier 1 et l’Eliminator.

« Nous ne sommes toujours pas trop sûrs de nos conditions à Chennai, les autres années nous en étions assez sûrs mais cela a un peu changé cette année », a déclaré Fleming lors de la conférence d’après-match.

Après la défaite contre les Kolkata Knight Riders, le skipper MS Dhoni avait également déclaré qu’il n’était pas en mesure d’évaluer les conditions à Chepauk.

La Brigade jaune a tendance à rebondir après des saisons sombres et Fleming pense que cela est dû au travail qui se fait en coulisse.

« Chaque année est différente. Au cours de l’année COVID, nous avons senti que nous avions quelques erreurs, mais nous avons très bien fini. L’année dernière, nous avons senti que nous aurions du mal, il s’agissait simplement de faire le travail un an avant, pas seulement de l’abandonner. .

« Essayer de donner des opportunités aux gars, trouver des pièces du puzzle, pour nous aider à rebondir. » Il a cité l’exemple du stimulateur Tushar Deshpande, qui est devenu le meilleur preneur de guichet du CSK cette saison.

« Deshpande est un bon exemple, avec des blessures et des opportunités, il est devenu un joueur de qualité. Cela revient également à la table des enchères et au type d’équipe que nous construisons. » Le Néo-Zélandais Devon Conway a de nouveau joué un coup sensationnel (87 sur 52) et a été élu joueur du match.

« Il a été constant et il obtient des points, il n’a pas toujours l’air flamboyant, mais sa capacité à obtenir des points et à faire le travail est de grande classe », a déclaré l’entraîneur-chef.

Fleming a également déclaré que la forme de Deepak Chahar serait vitale pour les huitièmes de finale.

« Il a maintenant une certaine confiance en son corps, il a très bien joué aujourd’hui et il revient toujours à quel point il peut être bon.

« Le sort aujourd’hui était intelligent. Même lors des derniers matchs, il n’était pas à son meilleur mais a choisi trois guichets. Si vous avez un bras en or avec 2-3 matchs à jouer, il est important qu’il continue la forme. » Après une saison décevante, l’entraîneur adjoint des Capitals de Delhi, Praveen Amre, a déclaré avoir eu du mal avec le terrain de Kotla.

« Nous ne sommes pas nous-mêmes en mesure de prédire quel type de guichet ce sera. L’avantage à domicile est que vous avez maintenant un guichet de 150 ou 200. Aujourd’hui, nous avons estimé que c’était un guichet de 180. Merci à leurs frappeurs. » Le noyau indien de Delhi comprenant des gens comme Prithvi Shaw et Sarfaraz Khan n’a pas réussi à tromper.

« Nous avons donné des opportunités à tous les talents disponibles que nous avions, mais aucun d’entre eux n’a malheureusement pu faire la différence. Seuls deux frappeurs ont été élus homme du match en 14 matchs.

« David et Axar ont bien frappé, c’est positif mais nous devons revenir à la planche à dessin. »

