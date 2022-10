Le crystal meth se déverse en Irak à travers des frontières poreuses avec l’Iran

Sur la route avec la brigade anti-drogue irakienne alors qu’elle lutte pour faire face au déluge Un trafiquant de drogue présumé est arrêté à Bassorah, en Irak, le 18 août. Le trafic de drogue en Irak est protégé par de puissants groupes armés, certains d’entre eux liés à l’Iran, ainsi que des réseaux tribaux et des fonctionnaires corrompus, selon la sécurité irakienne, la frontière et les magistrats. (Younes Mohammad pour le Washington Post)

BASRA, Irak – Dans le quartier général délabré de l’unité anti-drogue de Bassorah, la pile de dossiers du colonel se rétrécit rarement. Pourtant, chaque nuit sous les lumières fluorescentes vacillantes, des bavardages retentissent avant une nouvelle série de raids. Les officiers semblent épuisés. L’Irak est en proie à une épidémie de toxicomanie alors qu’une partie d’une génération appauvrie par la guerre et la négligence se tourne vers les drogues qui inondent maintenant le pays. L’équipe de lutte contre les stupéfiants de Bassorah, en sous-effectif et sous-financée, est débordée.

Au centre de ce fléau se trouvent la chaleur écœurante et la pauvreté écrasante de Bassorah, où les cellules de la prison sont pleines et où les dealers ont des policiers sur leur liste de paie afin que les pivots restent intacts. Mais les origines sont lointaines, dans les montagnes fraîches d’Afghanistan et les laboratoires souterrains d’Iran où de nouveaux approvisionnements et techniques ont conduit à un commerce florissant.

“Nous avons une catastrophe ici”, a déclaré le colonel Ehab, un officier du renseignement de carrière qui dirigeait les perquisitions dans les maisons une nuit récente. Il a parlé à la condition que seul son prénom soit utilisé par souci de sécurité.

Depuis que l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a ouvert la frontière entre l’Irak et l’Iran, il y a eu un flux constant de personnes, de pèlerins religieux, de commerce et de contrebande, y compris de drogue. Mais c’est vers 2017 qu’une nouvelle menace est apparue : le crystal meth.

Une répression nationale du problème croissant de la drogue en Iran rendait les ingrédients de base difficiles à trouver lorsque les producteurs afghans ont découvert le secret de l’extraction d’un composant clé de la méthamphétamine, l’éphédrine, de la plante d’éphédra locale.

Aujourd’hui, les fruits de cette découverte se retrouvent dans toute la région.

Le trafic de drogue désormais florissant en Afghanistan : la meth

La nuit où les journalistes du Washington Post ont accompagné la brigade anti-drogue de Bassorah lors de ses raids, près de 700 personnes étaient entassées dans les trois cellules de détention de l’unité, construites pour 200 au total.

Alors qu’Ehab et son équipe de drogue se dirigeaient vers les bidonvilles du nord-est de Bassorah, ils craignaient que leurs arrestations nocturnes ne fassent qu’aggraver le problème, car les trafiquants utilisaient leur temps à l’intérieur pour recruter plus de personnes.

Selon des responsables et des experts régionaux, les saisies de crystal meth en provenance d’Afghanistan et d’Iran ont considérablement augmenté au Moyen-Orient ces dernières années, car elles ont suivi la voie bien usée de l’ancien commerce de l’opium et de l’héroïne.

En Turquie, les forces de sécurité ont saisi plus de 5,5 tonnes de méthamphétamine l’année dernière lors de raids le long de la frontière iranienne et à Istanbul. Au cours des sept premiers mois de 2022 seulement, le nombre est passé à 8,6 tonnes.

Les autorités turques signalent que le réseau de contrebande implique des ressortissants iraniens ayant des liens avec des réseaux nationaux de criminalité organisée, et qu’une partie de l’approvisionnement est destinée à être expédiée vers l’Union européenne, l’Asie du Sud-Est et l’Australie.

Le département jordanien de lutte contre les stupéfiants, quant à lui, a signalé que les saisies de méthamphétamines avaient grimpé à plus de 45 tonnes au cours des neuf premiers mois de 2022, soit plus de 20 fois plus qu’à la même période l’an dernier.

L’armée jordanienne tue des trafiquants de drogue présumés lors d’un affrontement à la frontière syrienne

“[The year] 2017 a changé la donne », a déclaré David Mansfield, un expert de l’économie illicite en Afghanistan dont les travaux s’inspirent de travail de terrain et imagerie aérienne. Les producteurs locaux sont passés de l’utilisation de médicaments en vente libre – utilisés dans le reste du monde pour fabriquer de l’éphédrine – à l’éphédra largement disponible, qui pousse à l’état sauvage sur les collines afghanes.

“Soudain, vous avez ce nouveau joueur sur le bloc qui produit de la méthamphétamine à moitié prix”, a déclaré Mansfield.

Avec un marché en plein essor pour la drogue déjà existant en Iran, les producteurs ont décidé de commencer à utiliser les matériaux moins chers importés d’Afghanistan, a déclaré Alexander Soderholm, analyste à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

“Donc, la logique est effectivement la suivante : pourquoi ne pas externaliser tout cela pour nous permettre de nous concentrer sur le côté distribution des choses et aussi éventuellement sur la production pour les marchés externes”, a-t-il déclaré.

L’augmentation soudaine de l’approvisionnement en crystal meth s’est rapidement propagée en Irak où des décennies de conflit, de corruption et de gouvernance dysfonctionnelle ont laissé le pays en crise.

Les rapports sur les saisies de drogue sont en tête des journaux télévisés presque quotidiennement. Bien que les saisies annuelles signalées de centaines de kilogrammes soient probablement un sous-dénombrement important, même ces chiffres doublent chaque année.

Le commerce est protégé par de puissants groupes armés, dont certains sont liés à l’Iran, ainsi que par des réseaux tribaux et des fonctionnaires corrompus, selon des responsables irakiens de la sécurité, des frontières et de la justice.

« Nous avons fait arrêter des officiers pour cela. Ils couvraient les criminels et ils figuraient sur la liste de paie mensuelle des revendeurs », a déclaré Ammar Shaker Fajr, juge au troisième tribunal d’instruction de Bassorah.

En février, des hommes armés tué un juge principal dans la province voisine de Maysan. En septembre, un général de la brigade antidrogue de la région a été abattu devant un restaurant.

La brigade anti-drogue de Bassorah reçoit également une vague croissante de menaces. “Il y a des jours où je pense juste à arrêter”, a déclaré Ehab. “Je me sens déjà comme un homme mort.”

Le flux de drogue accélère ce que les travailleurs de la société civile et les responsables de la santé décrivent comme une crise croissante de désespoir parmi la jeunesse irakienne.

Les services publics ont été ruinés par la corruption et la mauvaise gestion, et le chômage augmente à mesure que les terres agricoles s’assèchent et que les villes offrent peu de secours.

“Nos jeunes veulent s’évader, mais ils ne comprennent pas ce qu’ils prennent”, a déclaré Enas Kareem, le fondateur de la seule organisation caritative irakienne dédiée à l’aide aux utilisateurs. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas de chiffres solides sur les taux de dépendance, mais certains responsables estiment que jusqu’à 40% des jeunes irakiens dans certaines régions ont essayé la drogue.

Les migrants climatiques fuient le sud rural aride de l’Irak, mais les villes n’offrent aucun refuge

Le crystal meth inonde le consommateur d’un sentiment d’euphorie et d’invulnérabilité. Lorsque la dépendance s’installe, la paranoïa prend le dessus et le système immunitaire s’effondre alors que les organes sont poussés à l’échec.

Dans de nombreux cas, d’anciens toxicomanes disent qu’ils ont commencé à consommer de la drogue pour se consoler d’une vie troublée. Ils ont parlé à condition que seuls leurs prénoms soient utilisés, en raison de la stigmatisation sociale qui accompagne la dépendance.

Maher, boulanger de 30 ans à Bagdad, a déclaré qu’il était tombé dans la foule qui l’avait initié à l’alcool et aux amphétamines après s’être senti désespérément seul à la maison. Sa sœur a été tuée lors de l’invasion américaine, ses frères lors de la guerre civile sectaire qui a suivi et ses parents, trois ans plus tard, dans un accident de voiture.

À Bassorah, un chauffeur de taxi de 37 ans, Firas, avait du mal à rester éveillé lors de longs trajets lorsqu’un revendeur lui a montré une poudre blanche – il s’est avéré être de la méthamphétamine – qu’il avait promis de découvrir le secret d’heures de travail plus longues et meilleurs gains.

Il a utilisé pendant trois ans avant que sa femme ne demande à ses proches d’intervenir après qu’il ait commencé à l’agresser physiquement, a-t-il déclaré.

En reconnaissance du problème croissant, une loi a été adoptée en 2017 ordonnant la création de centres de réadaptation gérés par le gouvernement pour les toxicomanes dans les deux prochaines années, mais cinq ans plus tard, il n’y en a plus que trois dans tout le pays et un seul à Bassorah.

« Supposons que nous ayons 30 000 toxicomanes à Bassora et qu’il n’y ait que 22 lits dans lesquels les patients ont besoin de trois mois chacun pour se rétablir. Eh bien, comment quelqu’un peut-il trouver une place dans ces lits ? » a demandé le général Ismail Ghanem, le chef de l’unité anti-drogue de Bassorah.

Quand Firas allait se coucher le soir, il se demandait s’il pourrait un jour arrêter de consommer. Lorsqu’il se réveillait le matin, il achetait sa prochaine dose au hangar des taxis, où il travaillait.

Il a dit que c’était un bénévole de l’association caritative de Kareem qui l’avait sauvé. Le jeune homme, Hassan Majeed al-Maliki, a rendu visite et a déclaré que l’hôpital voisin disposait d’un lit de rechange.

Et s’il n’y avait pas eu de lit ?

“Ensuite, je leur dis qu’il n’y a rien que nous puissions faire”, a déclaré Maliki.

Sous les lustres d’un hôtel de luxe à Bagdad en juin, des responsables de tous les principaux ministères ont exposé leurs réflexions sur la manière de s’attaquer à la crise à sa racine. Ils ont parlé de la nécessité d’offrir aux jeunes des espaces pour des activités sportives et sociales, de la nécessité d’améliorer le système éducatif et de lancer des campagnes de sensibilisation. Mais aucune autre mesure n’a été prise dans les mois qui ont suivi, alors que les factions politiques se disputaient la forme d’un nouveau gouvernement, empêchant les ministères de mener à bien de nouvelles initiatives.

« Les Irakiens parlent très bien, mais où est l’action ? Nous ne le voyons pas », a déclaré Ghanem. “Tout ce que nous faisons, c’est arrêter des gens.”

C’est précisément pourquoi de nombreux amis de Maher ont eu peur de demander de l’aide pour leur dépendance. “S’ils arrêtent quelqu’un qui consomme de la drogue, ils vont le tabasser”, a-t-il déclaré.

Nouveaux raids, plus de détenus

La première cible de l’escouade antidrogue était une route non pavée sans lampadaires. Ils ont dit qu’un informateur avait identifié l’endroit, et lorsque l’équipe du SWAT a fait irruption avec des armes à feu, un homme dans la quarantaine s’est rendu. sans combat. À l’intérieur de sa maison à un étage, l’unité a trouvé des dizaines de petites poches contenant une substance cristalline blanche que les agents croyaient être de la méthamphétamine, un ensemble de petites balances de mesure et un pistolet chargé dans chacune des trois pièces.

Mais dans une maison à plusieurs quartiers au nord, la scène est devenue plus désordonnée. Deux femmes criaient déjà des obscénités aux forces de police au moment où elles atteignirent la porte d’entrée. Quatre jeunes hommes ont été sortis pour être interrogés et un jeune de 17 ans aux cheveux en désordre sanglotait.

À l’intérieur de la maison, un officier a trouvé trois comprimés de captagon, une amphétamine, et l’une des femmes a commencé à le supplier. “Ce n’est pas de la drogue, c’est pour sa blessure”, répétait-elle.

Au coin de la rue, un autre officier faisait défiler le téléphone de l’adolescent alors que le garçon hochait la tête frénétiquement à travers ses larmes. L’unité a déclaré plus tard qu’il avait été invité à coopérer à de futures enquêtes – un nouvel informateur pour alimenter le cycle des arrestations.

Il était minuit passé lorsque le convoi s’est finalement terminé pour la nuit. Les rues étaient vides et les véhicules roulaient vite maintenant, glissant sur les autoroutes et faisant des virages serrés aux coins des rues ornés de photos d’ecclésiastiques et de politiciens.

Des agents du Hezbollah vus derrière la flambée du trafic de drogue

De retour au poste, les suspects ont été placés dans une cellule de détention et amenés pour interrogatoire un par un. Le dernier était Moslem Dawoud, le revendeur présumé dont la maison, selon la police, contenait 16 doses de crystal meth. Il gardait les yeux sur le sol la plupart du temps et avait cessé de protester de son innocence.

Un officier a regardé un léger tatouage sur l’avant-bras de l’homme et lui a demandé s’il avait déjà été en prison. Daoud hocha la tête.

“Nous pouvons vous aider, vous savez”, lui a dit l’officier.

En bas, les cris des autres prisonniers flottaient dans l’air de la nuit. Après un long silence, Dawoud a partagé ce qu’il a dit être le nom de son revendeur.

Ehab baissa les yeux sur la pile de dossiers sur son bureau.