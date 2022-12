Le CRTC rejette la demande de Telus d’imposer des frais de carte de crédit sur certaines factures de clients

L’organisme de réglementation des télécommunications du Canada a rejeté une demande de Telus visant à facturer certains clients qui paient leur facture pour une ligne téléphonique résidentielle avec une carte de crédit.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a déclaré jeudi qu’il avait rejeté une récente demande du fournisseur de télécommunications basé à Calgary visant à facturer des frais aux clients des régions éloignées de l’Alberta et de la Colombie-Britannique s’ils paient leur facture pour une ligne fixe avec une carte de crédit. .

Telus a lancé l’idée pour la première fois en août, avertissant les clients qu’elle commencerait à facturer des frais pouvant atteindre 1,5 % aux clients qui payaient leurs factures avec une carte de crédit. Cela était lié à un règlement récent qui permet aux commerçants de répercuter les soi-disant commissions d’interchange directement sur les clients.

Les frais actuels de Telus s’appliquent à presque tous les services dans n’importe quelle partie du pays, mais l’entreprise a dû demander officiellement l’autorisation du CRTC pour le faire pour les services de téléphonie fixe dans les zones rurales, puisque l’organisme de réglementation a compétence en la matière.

Le régulateur mécontent des frais

Le régulateur des télécommunications a sollicité les commentaires du public sur le plan, et plus de 4 000 Canadiens ont écrit pour partager leurs points de vue. La grande majorité était contre le plan.

Le CRTC a donc rejeté la demande de tarification, mais Telus a toujours carte blanche pour prélever la surtaxe sur les factures des autres services.

Le régulateur indique clairement, cependant, qu’il n’est pas du tout ravi de voir ces frais arriver.

“Bien que Telus n’ait pas eu besoin de l’approbation du CRTC pour ajouter le supplément à ses services non réglementés, le CRTC est très préoccupé par cette pratique car elle va à l’encontre de l’abordabilité et de l’intérêt des consommateurs”, a déclaré le régulateur, notant que les frais nuisent de manière disproportionnée aux plus vulnérables. consommateurs.

“Le CRTC envoie un message clair à Telus et aux autres fournisseurs de services de télécommunications qui songent à imposer de tels frais à leurs clients.”

L’habitué a déclaré que si la pratique se poursuivait, il envisagerait toutes les options réglementaires.

“Bien que Telus n’ait pas eu besoin de l’approbation du CRTC pour ajouter le supplément à ses services non réglementés, le CRTC est très préoccupé par cette pratique car elle va à l’encontre de l’abordabilité et de l’intérêt des consommateurs.”