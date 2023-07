Le CRTC maintiendra son approche pour l’établissement des tarifs Internet de gros, avec quelques ajustements

Le régulateur fédéral des télécommunications s’en tient à la façon dont il fixe les prix pour les petites entreprises qui achètent l’accès aux réseaux Internet des grands opérateurs.

À la suite d’un examen, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes affirme que la meilleure façon de promouvoir la concurrence est l’approche actuelle selon laquelle il fixe les tarifs des grossistes, comme TekSavvy, en fonction des coûts de service et d’infrastructure des principaux acteurs, plus un balisage.

La plupart des grands transporteurs canadiens ont plaidé en faveur de réformes, affirmant que la méthode traditionnelle de fixation des tarifs de gros a fait en sorte que les concurrents les paient moins que le coût d’équilibre.

Ils voulaient plutôt introduire des négociations commerciales comme méthode de fixation de la majorité des tarifs des services de gros, affirmant que ce modèle offrirait une plus grande possibilité de répondre aux besoins spécifiques des concurrents tout en minimisant la réglementation inutile.

Le CRTC a qualifié son approche actuelle de « tournée vers l’avenir, ce qui se traduit par des tarifs qui reflètent les conditions de marché prévues, y compris la technologie utilisée, sur une période de temps ».

« Une fois les taux définitifs fixés, généralement pour une période de cinq ans, ils restent généralement constants, sauf modification du marché », a-t-il déclaré dans sa décision publiée vendredi.

« Cela offre une certitude réglementaire à toutes les parties lors de la planification de leurs stratégies respectives. »

Mais le CRTC a déclaré qu’il s’efforcerait d’améliorer son approche actuelle, avec des ajustements tels que la prise en compte des taux du marché et d’autres informations pertinentes. Pour ce faire, il a ordonné aux transporteurs de fournir des renseignements au niveau du marché lorsqu’ils soumettent des demandes de tarification pour tout service nouveau ou existant.

Le régulateur a ajouté qu’il restera également ouvert à l’utilisation d’autres approches au cas par cas, lorsqu’il déterminera qu’une situation particulière nécessite un modèle différent pour garantir « des tarifs justes et raisonnables ». Il a noté que les petits fournisseurs et ceux qui offrent des services pour lesquels la demande est très limitée devraient avoir plus de souplesse pour utiliser les tarifs approuvés d’autres fournisseurs de services.

Les Opérateurs de réseau concurrentiels du Canada, qui représentent des fournisseurs Internet indépendants tels que Distributel et VMedia, ont applaudi la décision du CRTC, affirmant qu’il était optimiste que les conseils entraîneraient une réduction des tarifs de gros.

« Cela correspond exactement à ce que nous espérions », a déclaré le directeur exécutif Geoff White, ajoutant que le modèle de négociation proposé par les grands transporteurs « aurait été totalement fatal à l’industrie concurrentielle, qui est déjà dans les cordes ».

« Les petits acteurs n’ont aucun pouvoir de négociation », a-t-il déclaré. « Ils n’ont aucun pouvoir de négociation face aux grands joueurs. »

L’Association canadienne des télécommunications, qui représente les organisations qui investissent, construisent, entretiennent et exploitent des services de télécommunications, a déclaré qu’elle réexaminait la décision et a refusé de commenter davantage.

En mars, le CRTC a annoncé qu’il réduisait de 10 % certains tarifs Internet de gros alors qu’il lançait un examen distinct des tarifs que les petits concurrents paient aux grandes entreprises de télécommunications pour l’accès à leurs réseaux.

Cet examen, qui est en cours, vise à renforcer la concurrence et à réduire les coûts à la consommation. Il déterminera également si les grands opérateurs doivent fournir aux petits concurrents un accès à leurs réseaux de fibre jusqu’au domicile pour améliorer les vitesses Internet de leurs clients.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a demandé au régulateur en février de mettre en œuvre de nouvelles règles pour renforcer les droits des consommateurs, l’abordabilité, la concurrence et l’accès universel, qui comprenaient une exigence d’amélioration des tarifs Internet de gros.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.