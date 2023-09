Le CRTC engage une entreprise privée pour enquêter sur la panne de Rogers en 2022

CBC News a appris que l’organisme de réglementation des télécommunications du Canada a embauché une société de conseil privée pour enquêter sur la panne massive de Rogers l’été dernier, qui a laissé plus de 10 millions de clients sans téléphone portable ni accès à Internet.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a confirmé dans un courriel qu’il avait embauché en mai un consultant en ingénierie, Xona Partners, pour fournir un rapport sur le réseau Rogers et « aider à déterminer quelles mesures réglementaires supplémentaires sont nécessaires ».

Xona est invitée à enquêter sur ce qui s’est passé pendant la panne et si des mesures Rogers a depuis pris la possibilité d’en empêcher un autre.

Le offre de contrat demande à l’enquêteur de faire un « examen technique médico-légal » des réseaux de Rogers, d’interroger les employés clés et de visiter ses centres d’exploitation à Toronto.

Le CRTC ne dira pas combien il a payé à Xona, mais a indiqué que le rapport était attendu cet automne.

« Le CRTC examinera bientôt les conclusions et publiera le rapport pour informer les Canadiens et les parties prenantes », a écrit un porte-parole dans un deuxième communiqué après près d’une semaine de demandes de détails de la part de CBC News.

Des gens tentent d’utiliser leur téléphone devant un café de Toronto en pleine panne. Certains Canadiens sont restés pendant des jours sans téléphone portable ni accès à Internet. Les services d’urgence ont tous été perturbés. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

Les critiques affirment que le CRTC aurait dû agir plus tôt et enquêter lui-même sur la panne de Rogers, qui, pour certains, a duré plusieurs jours.

« C’est un peu comme envoyer des enquêteurs une fois que le corps est froid », a déclaré John Lawford du Public Interest Advocacy Centre, un groupe à but non lucratif de défense des droits des consommateurs qui pousse les entreprises de télécommunications et le CRTC à être plus francs au sujet des pannes.

« Nous ne voyons pas comment cette société d’ingénierie fait son travail. Nous ne savons pas non plus si le rapport éventuel sera rendu public, ou expurgé, ou essentiellement confidentiel, ou partiellement confidentiel. Et je pense que le public aimerait savoir exactement ce qui s’est passé chez Rogers.

« Entouré de secret »

L’accident, qui a débuté le 8 juillet 2022, a entraîné la fermeture de services téléphoniques et Internet essentiels, depuis les bureaux gouvernementaux et commerciaux jusqu’aux achats Interac et, plus particulièrement, les services d’urgence.

Dans un cas, une femme de Hamilton a subi un accident vasculaire cérébral mortel car un membre de sa famille n’a pas pu appeler le 911.

Quelques jours plus tard, le Le CRTC a ordonné à Rogers pour fournir des détails sur ce qui s’est passé, y compris quels services gouvernementaux ont été touchés.

Rogers ne dira pas comment les services 911 ont été affectés lors de la panne de juillet 2022, invoquant des inquiétudes quant à l’utilisation de ces informations par de mauvais acteurs. (Graham Hughes/La Presse Canadienne)

La réponse publiée par Rogers a été fortement expurgé en raison, a déclaré l’entreprise, de la confidentialité des clients.

Un expert en secrets commerciaux et en informations confidentielles affirme que l’ensemble de l’examen de la panne par le CRTC a été « entouré de secret ».

Matt Malone, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université Thompson Rivers, a essayé sans succès pour obtenir plus de détails grâce aux demandes d’accès à l’information sur la façon dont les services 911 ont été affectés pendant la panne.

Rogers a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir ces données car cela pourrait mettre le réseau en danger par de mauvais acteurs.

« Roger invoque ces problèmes de sécurité de manière très large pour empêcher la divulgation d’informations vraiment élémentaires, comme le nombre d’appels au 911 qui ont été interrompus », a déclaré Malone. « C’est une information que tous les Canadiens voudraient connaître. »

« Il y a beaucoup de secret dans ce dossier, mais il est important de se rappeler que ce secret est intentionnel. Le secret aide le CRTC et Rogers à éviter de rendre des comptes », a-t-il déclaré.

« À un moment donné, l’idée est que cela s’efface suffisamment loin dans le passé pour que les Canadiens l’oublient. »

« Améliorations et garanties »

Rogers a refusé la demande d’entrevue de CBC. Dans un communiqué, la société a déclaré que depuis l’été dernier, elle avait achevé une révision complète de son réseau.

« Nous… avons mis en œuvre plusieurs améliorations et mesures de protection. Nous continuerons de travailler avec le CRTC pour garantir que les Canadiens ont accès à des services de télécommunications fiables et à des informations opportunes », a écrit le porte-parole de Rogers, Zac Carreiro.

Carreiro a souligné les mesures prises par Rogers depuis la panne, comme travailler à séparer ses réseaux sans fil et filaires et procéder à des examens approfondis de son architecture de réseau et de ses mesures de protection pour fournir le « plus haut niveau de résilience ».

Carreiro a également souligné un protocole d’accord signé par les entreprises de télécommunications en septembre dernier. Sous la pression du gouvernement fédéral, Rogers et d’autres fournisseurs ont convenu de se soutenir mutuellement lors de futures pannes majeures du réseau.

Entre-temps, le CRTC a mis en place des règles temporaires qui obligent les fournisseurs d’accès Internet, de téléphone et de câblodistribution à informer le régulateur dans les deux heures d’une panne majeure affectant plus de 100 000 clients. En février, le CRTC a également a commencé les consultations sur la manière dont il devrait réglementer davantage la manière dont les télécommunications signalent les pannes de service majeures. Les soumissions ont été fermées il y a six mois, mais lundi, le CRTC soumissions rouvertes inclure la langue des signes.