Le CRTC critiqué pour avoir offert un espace de bureau assigné comme prix de collecte de fonds

Le CRTC a offert des places assignées dans le bureau en guise de prix aux employés qui ont fait un don à une collecte de fonds caritative, suscitant les critiques de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), dont le président l’a qualifié de « complètement déconnecté de la réalité ».

L’organisme fédéral de réglementation des télécommunications et de la radiodiffusion a offert un mois dans un bureau fermé ou une semaine dans le bureau du secrétaire général comme prix pour la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC).

L’offre a été faite dans une note interne plus tôt ce mois-ci faisant la promotion de la Journée annuelle du don de la CCMTGC, le 17 octobre, où les travailleurs se sont également vu offrir la possibilité de couper la cravate de leur directeur en échange d’un don.

Quand un poste de travail adéquat est-il devenu un produit phare à gagner ? – Sharon DeSousa, AFPC

Sharon DeSousa, présidente nationale de l’AFPC, a déclaré qu’offrir des sièges assignés en guise de prix était « épouvantable », particulièrement lorsque les fonctionnaires fédéraux ont été contraints de retourner dans des bureaux qui manquent parfois de suffisamment d’espace de travail.

« Quand un poste de travail adéquat est-il devenu un produit phare à gagner ? » elle a demandé. « En fait, ils demandent aux gens de faire des dons afin d’avoir les ressources dont ils ont besoin pour être productifs. »

DeSousa a déclaré que le personnel du CRTC était également contrarié par l’offre.

« Ils sont consternés », a-t-elle déclaré, affirmant que le moral était déjà au plus bas en raison du récent mandat. « Cela me dit que le gouvernement est complètement déconnecté de ses travailleurs. »

L’AFPC, le plus grand syndicat du secteur public fédéral au Canada, s’oppose à la directive obligeant ses membres à retourner au bureau trois jours par semaine. Dans une contestation judiciaire le mois dernier, l’AFPC a qualifié cette politique d’« arbitraire », arguant que le gouvernement l’avait adoptée sans en démontrer la nécessité.

« Une excellente idée pour récolter des fonds »

Un porte-parole du CRTC a généralement défendu la collecte de fonds sans répondre directement aux critiques.

« La Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada est la plus grande campagne caritative au pays… grâce à leurs contributions volontaires et à leurs actions caritatives, les employés du CRTC contribuent à faire une différence et à avoir des impacts positifs dans leurs communautés », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Les groupes d’employés ont prévu diverses activités pour l’ensemble du personnel afin d’encourager la participation à la campagne 2024. »

La CCMTGC a recueilli 28,9 millions de dollars auprès des travailleurs et retraités fédéraux en 2023.

Un porte-parole de Centraide United Way Canada, l’un des bénéficiaires des fonds de la CCMTGC, a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’initiative du CRTC, puisque chaque lieu de travail a organisé sa propre campagne de financement.

« Nous n’intervenons pas dans la proposition et la création de ces initiatives », a déclaré le porte-parole.

Les avis varient

Le personnel du CRTC approché par CBC à l’extérieur de son bureau de Gatineau, au Québec, a déclaré vendredi qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, même si l’un d’entre eux s’est dit globalement satisfait du mandat de retour au pouvoir et n’a pas rencontré de problèmes sérieux avec les tâches assignées. espace bureau.

D’autres travailleurs fédéraux qui ont parlé à CBC à Ottawa étaient divisés sur l’idée d’offrir un espace de bureau assigné en guise de prix.

« Je trouve que c’est ridicule. On ne devrait pas avoir à participer à une telle chose pour avoir accès à notre propre lieu de travail », a déclaré Jessica Poirier Boudreau.

Mais tout le monde n’a pas critiqué cette initiative.

« Je pense que c’est une excellente idée de lever des fonds », a déclaré Chris Morrissy. « Nous pourrions vendre aux enchères une place de parking, cela pourrait être plus populaire au train où vont les choses. »