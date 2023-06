Le CRTC a commis une erreur dans sa décision sur la diffusion de N-word de Radio-Canada, selon le tribunal

Un tribunal fédéral a statué que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait commis une erreur dans sa décision pénalisant la Société Radio-Canada (SRC) pour avoir diffusé le N-word.

Dans une décision unanime publiée jeudi, la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’organisme de réglementation de la radiodiffusion avait commis plusieurs erreurs lorsqu’il s’était prononcé contre la SRC en réponse à une plainte. En particulier, selon la cour, le CRTC a cité des articles de la Loi sur la radiodiffusion qui ne lui confèrent pas le pouvoir de réglementer la parole sur les ondes.

Dans sa décision, le tribunal a souscrit aux arguments avancés par la SRC, le service de langue française du radiodiffuseur public canadien CBC/Radio-Canada, et le procureur général du Canada.

«Le CRTC a outrepassé sa compétence en sanctionnant la SRC au seul motif que le contenu diffusé en ondes était, à son avis, incompatible avec la politique canadienne de radiodiffusion», a écrit le juge en chef de la Cour d’appel fédérale Marc Noel dans sa décision.

Au centre de l’affaire se trouve un segment du 17 août 2020 sur l’émission de radio Le 15‑18. Un segment de l’émission a discuté d’une pétition pour renvoyer un professeur de l’Université Concordia qui a utilisé le mot N en classe. Le professeur citait le titre d’un livre du journaliste Pierre Vallières.

Au cours de l’émission, le titre du livre, y compris le mot N, a été mentionné quatre fois – trois fois en français et une fois en anglais. Un auditeur a déposé une plainte auprès du CRTC peu de temps après la diffusion du segment.

Dans sa décision de juin 2022, le CRTC est d’accord avec le plaignant. Le régulateur a déclaré que « l’utilisation et la répétition du » mot N « sur ce programme étaient incompatibles avec ces objectifs du [Broadcasting] Act » et que la SRC « n’a pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour atténuer l’impact du ‘N-word’ sur son public. »

Le CRTC a ordonné au SRC de s’excuser auprès du plaignant et de mettre en place de meilleures pratiques pour régler le problème à l’avenir. SRC s’est conformé aux ordres.

Le CRTC a cité l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion dans sa décision. L’article indique que la programmation de radiodiffusion « devrait être de haute qualité » et devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer le tissu culturel, politique, social et économique du Canada », et que la programmation de CBC/Radio-Canada « devrait refléter le caractère multiculturel et multiracial nature du Canada. »

Mais la Cour d’appel fédérale a déclaré que le CRTC avait mal interprété le sens et l’esprit de l’article 3(1) en le citant dans une décision disciplinaire.

« Le paragraphe 3(1) ne confère pas ce pouvoir au CRTC. La Cour suprême a reconnu à maintes reprises que le paragraphe 3(1) n’est pas une disposition attributive de compétence. Son objectif est plutôt de décrire la politique de radiodiffusion que le Parlement poursuivait en adoptant la Loi », a déclaré le juge Noel dans la décision.

Le CRTC réexamine la plainte

Le tribunal a convenu que le CRTC avait le pouvoir de réglementer le discours diffusé et a décidé de renvoyer la plainte au CRTC pour un autre examen.

Le tribunal a déclaré que la décision initiale du CRTC aurait pu citer le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, qui stipule que les radiodiffuseurs doivent éviter les propos désobligeants ou inappropriés. La signature du code était une condition du CRTC pour l’octroi de la licence de radiodiffusion de la SRC.

Le tribunal a également reproché au CRTC de ne pas tenir compte du droit à la liberté d’expression de la SRC en vertu de la Charte des droits et libertés, et devrait tenir compte de ce droit dans toute nouvelle décision.

« Étant donné que le Parlement a mandaté le CRTC pour agir en tant que décideur initial en ce qui concerne ce qui peut et ne peut pas être dit en ondes, je renverrais l’affaire au CRTC afin qu’il puisse réévaluer le bien-fondé de la plainte, » dit Noël.