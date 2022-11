Le crossover Office et Gallan Goodiyan définit parfaitement l’ambiance TGIF

Qui connaissait la populaire série télévisée américaine, The Office peut devenir encore plus addictif ? Un croisement hilarant avec une chanson de Bollywood et les fans indiens jaillissent à nouveau de la sitcom. Un utilisateur d’Instagram a méticuleusement reconstitué des clips de The Office sur la célèbre chanson de Bollywood Gallan Goodiyan et les résultats sont assez amusants. Depuis sa publication, le clip a eu près de 150 000 likes. C’était sûrement un crossover dont nous ne savions pas avoir besoin mais que nous avons vraiment apprécié. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas arrêter de rire sur le clip. Beaucoup l’ont appelé un régal pour tous les fans d’Indian Office. Un autre fan de The Office a fait remarquer que l’utilisateur d’Instagram méritait un Dundie Award pour le montage. À noter, un Dundie est un prix que Michael Scott a décerné aux employés de Dunder Mifflin lors de leur cérémonie annuelle de remise des prix. “J’ai vu Toby danser et je savais que cette bobine valait la peine d’être sauvée”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: “Merde! Tant de travail acharné pour créer cela.

« Pourquoi les pas de danse ont-ils l’air si indiens avec cette musique qui joue à l’arrière ? » a demandé un troisième utilisateur.

Plusieurs fans de The Office se sont réunis dans la section des commentaires pour partager leurs moments préférés de l’émission. Un utilisateur a qualifié la danse pendant le mariage de Jim et Pam de l’un des moments télévisés les plus sains. Un autre fan a partagé à quel point il aimait l’épisode de Diwali dans la série. Beaucoup d’autres riaient des clips mettant en vedette Darryl.

The Office était une série télévisée diffusée de 2005 à 2013. Il s’agissait d’un faux documentaire sur un groupe d’employés de bureau typiques d’une entreprise de papier médiocre. Ils relèvent du directeur de la succursale de Scranton, Pennsylvanie, Michael Scott. La série télévisée montrait la journée de travail des travailleurs et suivait leurs conflits d’ego, leur comportement inapproprié et leur ennui. Il a ensuite eu 42 nominations aux Primetime Emmy Awards, avec cinq victoires.

