Le cross-country féminin de Rapid River termine deuxième à la compétition à domicile | Actualités, Sports, Emplois

RAPID RIVER — Beaucoup de gens disent que toutes les bonnes choses valent la peine d’attendre.

Ce fut le cas pour Kayela Putnam, qui a remporté sa première victoire universitaire en cross-country au Rapid River Invitational ici samedi matin.

Le senior de Stephenson a parcouru le parcours de 3,1 milles avec un record personnel de 22 minutes et 30,5 secondes. Elle a été suivie par Maya Carlson, étudiante en deuxième année de Manistique (22: 49,5). Faith Cappaert, étudiante de première année à Stephenson (23: 01,4), Alex Goss, senior à Munising (23: 01,5) et Jessa Rossler, étudiante de première année en Norvège (23: 07,4).

« Nos entraîneurs avaient un plan pour que nous puissions sortir et atteindre la barre des trois milles à 14 minutes et j’ai eu un 14:12 », dit Putnam. «Je sentais que j’avais une assez bonne chance lors de cette compétition. Mon niveau d’énergie était élevé. C’est définitivement un regain de confiance.

Les filles Stephenson ont été sacrées championnes avec 26 points, suivies de Rapid River 47 et Manistique 55.

C’était l’esprit qui prévalait pour Carlson, qui ne se sentait pas bien en cette matinée nuageuse et douce avec une légère brise.

« Je ne me sentais pas bien » dit-elle. « J’étais un peu fatigué, mais rien d’inhabituel. J’ai aimé le temps que nous avons eu pour courir. Je suppose que j’étais content de ma course, sauf pour ça.

Les garçons de Munising ont battu Stephenson 49-52 pour le titre. Ils ont été suivis par Manistique 74, Superior Central 76 et Rapid River 78.

Le junior de Munising, Dan Goss, a remporté les honneurs individuels avec un temps de 18:16,6. Il a été suivi par l’étudiant de deuxième année d’Engadine Duane Krenek (19 : 14,7), l’étudiant de première année de Stephenson Canon Kuntze (19 : 29,8), le junior de Manistique Ben Gilroy (20 : 00,1) et l’étudiant de première année de Stehpenson Trevor Verba (20 : 00,2).

«J’étais plutôt content de cette période» dit Goss. «Personne ne me poussait, même si Ben m’a en quelque sorte accroché pendant le premier kilomètre. J’ai juste essayé de me concentrer sur ma propre course, mais les dunes m’ont en quelque sorte pris au dépourvu. Je pense que notre équipe a bien fait. J’apprécie le temps que les entraîneurs consacrent à nous préparer pour les courses.

Krenek semblait légèrement déçu de sa course.

«J’aurais pu courir plus vite» il a dit. « Je me sentais plutôt bien, mais je n’ai pas couru aussi fort que possible. La météo était parfaite. Je n’ai pas vraiment ressenti la brise pendant la course. Aujourd’hui était une bonne journée pour organiser cette rencontre. Nous avons eu une réunion au cours de laquelle un ultramarathonien nous a donné une conférence cette semaine. Il nous a appris plein de choses et différentes techniques.

Garçons

Munising 49, Stephenson 52, Manistique 74, Superior Central 76, Rapid River 78. Engadine, Norvège et Mid Peninsula NTS.

Top 10-1, Dan Goss, Munsing, 18:16,6 ; 2, Duane Krenek, Engadine, 19:14.7 ; 3, chanoine Kuntze, Stephenson, 19 :29.8 ; 4, Ben Gilroy, Manistique, 20:00.1; 5, Trevor Verba, Stephenson, 20:00,2 ; 6, Dakota Taylor, Engadine, 20:03,7 ; 7, Blake Lakosky, Munising, 20:09.6 ; 8, Jae Poma, rivière Rapid, 20 : 14,3 ; 9, Shaun Dowrick, Norvège, 20:17,8 ; 10. Nolan Dolaskie, Munising, 20:33.4.

Filles

Stephenson 26, Rapid River 47, Manistique 55. Engadine, Munising, Norvège et Crystal Falls Forest Park NTS.

Top 10 – 1, Kayela Putnam, Stephenson, 22 : 30,5 ; 2, Maya Carlson, Manistique, 22:49.5 ; 3, Faith Cappaert, Stephenson, 23:01.4 ; 4, Alex Goss, Munising, 23:01,5 ; 5, Jessa Rossler, Norvège, 23:07,4 ; 6, Olivia Cotey, Munising, 24:18,6 ; 7, Kate Mattson, Munising, 24:19,9 ; 8, Kaylee Baldwin, Norvège, 24:21,5 ; 9, Clara Gould, Engadine, 25:06.3 ; 10, Emma Sundling, rivière Rapid 25 : 10,9.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception