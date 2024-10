Le croquis de Chappell Roan Moo Deng de Bowen Yang, expliqué

Photo : Will Heath/Will Heath/NBC via Getty Images

Ce week-end, Bowen Yang est apparu sur Samedi soir en direct‘s Weekend Update déguisé en Moo Deng, le bébé hippopotame pygmée de Thaïlande qui ne peut même pas mâcher une feuille sans recevoir une ovation debout de TikTok. Dans la foulée, Yang et l’animateur de Weekend Update, Colin Jost, ont établi des parallèles entre le très populaire Moo Deng et le musicien Chappell Roan, retirant le langage des récents commentaires de Roan sur la lutte contre une notoriété soudaine et les présentant du point de vue d’un bébé hippopotame viral. Dans les jours qui ont suivi l’enregistrement de l’épisode, le morceau a suscité de nombreuses réactions négatives, la plupart dirigées contre Yang, qui a récemment interviewé Roan à propos de tout ce qu’elle traverse. Voici ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Oh mon Dieu, où étais-tu ? Depuis juillet, la Thaïlande Zoo ouvert de Khao Kheow a publié des images de son nouvel hippopotame pygmée, dont le nom se traduit par « cochon rebondissant ». Au cours des dernières semaines, les vidéos de Moo Deng se prélassant dans l’eau du robinet et mordillant les jambes des gardiens de zoo sont devenues incontournables en ligne, inspirant un flot incessant de mèmes, comptes de fanset même un Campagne blush Sephora.

C’est aussi dessiné des milliers de nouveaux visiteurs au zoo, qui est devenu un point de tension pour les gardiens de Moo Deng – ils disent que certains fans ont mis l’hippopotame en danger en lançant des objets chez elle. Le zoo aurait limité les heures de visite de Moo Deng aux samedis et dimanches et les plafonnerait à cinq minutes chacune, et serait allé jusqu’à menacer de poursuites judiciaires toute personne qui troublerait la paix de Moo Deng.

Il semble que le sort de Moo Deng ait rappelé à certains Samedi soir en direct écrivains de quelqu’un d’autre dont l’ascension fulgurante vers la gloire a mis son bien-être en danger : Chappell Roan. Au cours des dernières semaines, Roan s’est retrouvée au centre d’un débat houleux sur le fandom et la célébrité après avoir publié une série de déclarations dénonçant le comportement obsessionnel des fans. À un moment donné pendant la tempête de feu, Roan a raconté à quel point elle se sentait dépassée par un Entretien revue conversation avec Yang, qui semblait comprendre son ambivalence à l’égard de sa propre renommée. Dans le passé, Yang a également parlé de ses propres problèmes de santé mentale – en juillet dernier, il a partagé qu’il était temporairement s’éloigner de son podcast parce qu’il avait été aux prises avec de « mauvaises crises de dépersonnalisation», un trouble qui implique un sentiment de détachement de son corps. Quelques semaines après le Entretien conversation a été publiée, Roan s’est ouvert à Pierre roulante à propos de son expérience du trouble bipolaire II.

Le SNL Le segment, cependant, s’est révélé nettement moins favorable à certaines personnes. Dans le personnage de Moo Deng, Yang a repris le langage de plusieurs des vidéos et déclarations les plus largement diffusées de Roan sur ses fans. « Rappel, les femmes ne vous doivent rien », a-t-il dit, faisant référence un des messages de Roan du mois d’août. « Quand je suis dans mon enclos, que je trébuche sur des trucs, que je mords le genou de mon entraîneur, je suis au travail. C’est le projet. Ne criez pas mon nom et n’attendez pas de photo simplement parce que je suis votre « meilleur ami parasocial » ou parce que vous appréciez mon talent. Quelques instants plus tard, il s’est surnommé « l’hippopotame préféré de votre hippopotame préféré », en référence au Surnom inspiré de Sasha Colby Roan s’est donnée.





Lorsque Jost a observé que la vie de Moo Deng ressemblait beaucoup à celle de Chappell Roan, Yang a déclaré : « Et au fait, laissez-la tranquille. Laissez-la prendre tout le temps dont elle a besoin pour sa santé mentale. Nous méritons tous les deux de la patience et de la grâce, alors arrêtez de la harceler et arrêtez de lui jeter des coquillages. (Les crustacés sont apparemment l’une des choses que les visiteurs du zoo lancent à Moo Deng.) Pour conclure, il a ajouté une blague sur la récente tempête de feu provoquée par Roan lorsqu’elle a choisi de ne pas soutenir Kamala Harris. « De plus, je sais que je n’ai que 10 semaines, mais c’est vraiment important pour moi, alors écoutez s’il vous plaît », a déclaré Yang sous le nom de Moo Deng. « Je ne soutiendrai pas cette année les élections. »

Beaucoup ont interprété SNL‘s considèrent Moo Deng comme faisant la lumière sur les appels à la vie privée de Roan. On ne sait pas qui l’a écrit, mais Yang a subi l’essentiel de la chaleur, notamment à cause de son interview avec Roan – quelques utilisateurs de X l’ont accusé de « se moquer d’elle » après avoir semblé sympathiser avec ses luttes et « lui embrasser le cul. » Certaines personnes ont défendu Yang, arguant qu’il avait utilisé ce mot pour souligner que Roan était traité comme un animal de zoo.

Bowen a pris une pause en matière de santé mentale dans son podcast l’année dernière alors qu’il traversait un grave épisode dissociatif. Il fournit des commentaires culturels sur la façon dont les gens traitent Chappell comme un véritable animal de zoo, sans se moquer d’elle. Bowen Yang, ils ne pourraient jamais me faire te détester ! https://t.co/06KmzJJmde pic.twitter.com/fWG0pGTyiq – jen (@rocketharrys) 29 septembre 2024

Yang répondu aux critiques dans une histoire Instagram, où il a contesté Variété» affirme qu’il s’était « moqué » de Roan. (Le magazine semble avoir depuis a changé son titre.) « Si ma position personnelle et l’article ne sont pas absolument clairs en termes de soutien, alors voilà, je suppose », a-t-il écrit. « Tout ce qu’elle a demandé était raisonnable et même dans ce cas, nous pouvons le relier à une autre histoire sur les limites ou autre. »

Roan, qui s’est retirée des performances du week-end dernier à All Things Go pour donner la priorité à sa santé, n’a pas encore pesé sur le sketch. Laissez-le à SNL pour faire d’un hippopotame pygmée bien-aimé l’actualité la plus controversée du week-end.

