Le crop top plongeant et les sourcils blanchis de Bella Hadid à la Fashion Week de Paris – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Bella Hadid a complètement tué le mois de la mode et chaque jour est une autre piste pour le mannequin. La jeune femme de 25 ans a défilé sur le podium Miu Miu lors de la Fashion Week de Paris le 4 octobre, lorsqu’elle portait un petit haut court plongeant noir avec une ceinture autour de la poitrine et une jupe taille très basse qui mettait ses abdominaux toniques sur affichage complet.

Plus à propos Bella Hadid

Le haut à bretelles spaghetti de Bella ressemblait plus à une bralette qu’à un haut et il mettait en valeur son ample décolleté. Elle a stylisé le haut avec une jupe midi portefeuille noire qui montrait ses sous-vêtements blancs taille haute en dessous. Bella a complété son look avec des talons de bottes en cuir noir sans orteils, un sac à main noir et un fin bandeau noir qui gardait ses cheveux hors de son visage. Quant à son glam, les sourcils de Bella étaient complètement décolorés et elle a choisi de ne pas se maquiller.

A part Bella, Emily Ratajkowski a également défilé sur le podium portant une tenue similaire. Elle a enfilé le même haut court plongeant que Bella, mais au lieu d’une jupe noire, elle a porté une jupe midi en cuir marron taille basse avec des poches massives sur le devant de la jupe. Elle a stylisé la jupe avec une ceinture marron, des sous-vêtements blancs taille haute et des talons noirs.

Bella a été sur une lancée avec ses looks de piste ces derniers temps et juste la veille, elle a tué le spectacle de Stella McCartney quand elle portait un catsuit nude serré sans rien en dessous, révélant sa poitrine nue. La combinaison scintillante moulante comportait des manches longues et un col haut tout en étant transparente, ce qui montrait sa silhouette nue en dessous. Elle a stylisé la tenue sexy avec une paire de sandales à lanières et à peine de maquillage.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant