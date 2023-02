Le crop top et le short de Gigi Hadid sur la couverture de “Elle” : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Mario Sorrenti

Gigi Hadid a toujours l’air sexy quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait sur la couverture de mars de Elle magazine. La jeune femme de 27 ans a montré ses abdos incroyablement toniques dans une bralette bleue décolletée à col en V et des slips de sa nouvelle marque de mode, Guest In Residence.

Plus à propos Gigi Hadid

Sur la couverture, Gigi avait ses longs cheveux blonds en boucles serrées tandis qu’une paire de manchettes bleues assorties de sa marque et une paire de shorts courts en jean déboutonnés de Polo Ralph Lauren et des boucles d’oreilles créoles de Cartier. Sur une autre photo du tournage, Gigi était complètement torse nu alors qu’elle était allongée dans son lit, ne portant rien d’autre qu’une paire de slips taille haute Guest In Residence et une paire de chaussettes Loro Piana.

Comme si les photos de Gigi ne pouvaient pas être plus sexy, elle a posé sur un lit vêtue d’un body Isabel Marant au crochet transparent avec un haut sans manches R13 dessus. Elle a complété son look avec des chaussettes Free People ivoire et noires au-dessus du genou, un bracelet Fry Powers et un bracelet de tennis Tiffany & Co.. Peut-être que l’une de nos photos préférées du tournage montrait Gigi dans une robe longue Guest In Residence au crochet complètement transparente qui montrait ses longues jambes. Elle a accessoirisé avec un collier Elsa Peretti et une bague Tiffany & Co..

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Non seulement Gigi était magnifique tout au long de la séance photo, mais elle a également parlé de l’impact de sa fille Khaï, et la maternité en général, a eu sur sa vie. “Elle me voit évidemment dans tous les états et de toutes les manières, et qu’elle le sache ou non, je traverse et j’apprends la vie avec elle”, a-t-elle révélé. Elle a poursuivi en disant: «Je pense qu’elle a une vue vraiment réaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous bavardons au milieu de la nuit si elle est debout ; nous parlons, je ne sais pas, de trucs aléatoires, mais c’est amusant.

Gigi a jailli à propos de Khai: «Avoir une fille, même si cela a changé ma vie pour me donner vraiment envie de me sentir plus installée, m’a aussi vraiment fait apprécier le chaos. Être à des spectacles et à des tournages et être à nouveau en ville ; être entouré d’amis [after] devenir maman, tout le monde sortant également de COVID – j’apprécie les deux côtés.

Lien connexe En rapport: Galentine’s Day : Jennifer Aniston et Courteney Cox, ainsi que d’autres adorables célébrités

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.