L’hôpital al-Quds héberge actuellement des centaines de patients et plus de 12 000 civils déplacés à Gaza.

La Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) a déclaré dimanche avoir reçu de « graves menaces » de la part des forces israéliennes d’« évacuer immédiatement » l’hôpital al-Quds à Gaza car il « va être bombardé ».

L’hôpital, situé dans le quartier Tal al-Hawa de la ville de Gaza, a déclaré dans un communiqué sur X, anciennement Twitter, que « depuis ce matin, des bombes sont tombées à 50 mètres de l’hôpital ».

La menace survient alors qu’Israël a bombardé plusieurs hôpitaux dans l’enclave assiégée de la bande de Gaza, qui a subi d’intenses attaques au cours des trois dernières semaines qui ont tué plus de 8 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Les Palestiniens ont également imputé à Israël l’explosion survenue à l’hôpital arabe al-Ahli le 17 octobre, qui a tué près de 500 personnes, dont beaucoup étaient des Palestiniens déplacés. Israël a nié son rôle dans l’explosion.

Le PRCS a indiqué que l’hôpital prodiguait actuellement des soins à des centaines de patients blessés, notamment ceux se trouvant dans des unités de soins intensifs et des nouveau-nés dans des incubateurs. Environ 12 000 civils déplacés non armés, dont une majorité d’enfants et de femmes, ont également cherché refuge dans le bâtiment de l’hôpital.

Le chef de l’OMS exprime ses inquiétudes

L’hôpital accueille également le personnel du PRCS, les salles d’opération et les équipes d’ambulances qui servent sans relâche des centaines de milliers de citoyens dans le nord de la bande de Gaza.

Le chef de l’agence de santé des Nations Unies a également exprimé ses inquiétudes face aux menaces israéliennes.

“Nous réitérons qu’il est impossible d’évacuer des hôpitaux remplis de patients sans mettre leur vie en danger”, a déclaré sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le @PalestineRCS Le rapport faisant état de menaces d’évacuation contre l’hôpital Al-Quds à Gaza est profondément préoccupant. Nous le répétons : il est impossible d’évacuer des hôpitaux remplis de patients sans mettre leur vie en danger. En vertu du droit international humanitaire, les soins de santé doivent toujours être protégés. – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 29 octobre 2023

Alors que les avertissements d’Israël visant à bombarder cet hôpital se sont intensifiés au cours de la semaine dernière, Al Jazeera a obtenu des photographies aériennes exclusives de l’hôpital al-Quds, prises quelques heures seulement après qu’il ait reçu la menace la plus récente de frappes aériennes israéliennes.

Les scènes aériennes montrent un important rassemblement de personnes déplacées cherchant refuge dans les cours de l’hôpital. Des centaines de citoyens ont afflué vers l’hôpital alors qu’il continue d’admettre les victimes des bombardements israéliens en cours à Gaza.

Les images révèlent également la présence d’ambulances et l’état de préparation des équipes médicales stationnées à l’entrée de l’hôpital.

Expansion des opérations au sol

Pendant ce temps, alors que les forces terrestres israéliennes élargissent leurs opérations à Gaza, les bombardements autour des hôpitaux se sont intensifiés.

Vendredi, après que Gaza ait connu une panne presque totale des télécommunications, Hani Mahmoud d’Al Jazeera, en reportage depuis Khan Younis, dans le sud de Gaza, a déclaré que le porte-parole de l’armée israélienne avait distribué une carte affirmant que l’hôpital al-Shifa était le quartier général des dirigeants du Hamas.

« Le Hamas a nié cela… et vers 19 heures, heure locale, une attaque maritime et terrestre majeure a eu lieu, concentrée sur la partie nord de la bande de Gaza, à proximité de l’hôpital al-Shifa », a déclaré Mahmoud samedi.

Al Jazeera a également obtenu des images exclusives des dernières attaques ayant frappé l’hôpital al-Shifa et l’hôpital indonésien.

Le Dr Marwan al-Hams, directeur de l’hôpital Abu Yousef al-Najjar situé dans la région de Rafah, a déclaré à Al Jazeera que les enfants et les femmes sont devenus des cibles pour Israël à travers ces attaques.

Il a également appelé la Cour pénale internationale et les institutions des droits de l’homme à intervenir immédiatement pour mettre fin aux massacres contre des civils innocents.