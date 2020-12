Dans ce qui peut être considéré comme une observation rare, un crocodile adulte a été vu en train de s’attaquer à un bébé croco plus jeune en Afrique du Sud. Un photographe en poste pas jusqu’à présent a pu capturer des images de haute qualité de l’animal cannibalisant de toutes ses forces.

Le photographe Jan Butter (69 ans) d’Amsterdam, aux Pays-Bas, se trouvait dans le parc national Kruger en Afrique du Sud lorsqu’il a vu le crocodile du Nil mordre le jeune croc et le ramener dans l’eau alors que le plus petit animal hurlait de désespoir. Les images partagées en ligne montrent plus de la moitié du corps du nouveau-né à l’intérieur de la bouche de l’adulte alors que la proie a la mâchoire ouverte de manière à lutter contre la prise fatale.

Selon un rapport dans Le soleil, Jan était à environ 30 mètres de la scène de l’action dans le parc national. Le dixième jour de l’équipe à Kruger, ils attendaient environ une demi-heure quand ils virent le meurtre dangereux se dérouler sous leurs yeux. «Tout à coup, nous avons vu un crocodile en attraper un autre entre ses mâchoires», a déclaré le photographe.

Ils ont ajouté que la chasse était terminée en l’espace «d’environ une minute», après quoi le crocodile avait resserré sa prise et traîné le plus petit crocodile dans l’eau pour manger. «Avec son dîner en remorque, le crocodile a nagé», a-t-il ajouté.

L’équipe a poursuivi en disant que c’était «la première fois» qu’ils rencontraient l’acte de cannibalisme avec un crocodile. Le rapport ajoute que bien que les mâles adultes de nombreuses espèces animales soient connus pour manger ou tuer les jeunes, il est un peu rare que les crocodiles se nourrissent de leur propre espèce. Parfois cependant, les hommes adultes attaquent les jeunes, mais uniquement dans des scénarios où ils savent que leur victoire est garantie. Les jeunes crocodiles mâles deviennent la cible plus souvent, car les femelles sont épargnées en raison de leur capacité de reproduction.

Bien que rare, un acte de cannibalisme de crocodile a également été filmé en 2015. Une Australienne avait réussi à être au bon moment au bon endroit lorsqu’un gros crocodile d’eau salée avait attaqué un bébé plus petit au bord de l’eau et l’avait rongé.

Sandy Bell avait parlé à BBC comme elle se souvenait avoir vu la scène se dérouler sous ses yeux dans le parc national de Rinyirru. La bête géante avait mordu la plus petite proie, puis l’avait jetée en l’air et l’avait éclaboussée sur le sol à plusieurs reprises. Cette méthode de «tuer» l’animal a duré 10 à 15 minutes, après quoi le crocodile l’a mangé.