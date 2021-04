Les crocodiles à cornes, une espèce de crocodile éteinte qui vivait sur les rives de Madagascar, ont finalement été placés sur l’arbre généalogique des reptiles. Une étude publiée mardi dans Biologie des communications fait cette proposition. La recherche est basée sur la dernière analyse de l’ADN de l’espèce recueillie à partir de ses spécimens conservés au Musée américain d’histoire naturelle. L’espèce, nommée pour ses cornes à l’arrière de son crâne, s’est éteinte il y a environ 9000 ans, peu de temps après l’arrivée des humains à Madagascar. L’étude postule que les crocodiles à cornes étaient étroitement liés aux crocodiles des temps modernes, mais leur arbre généalogique s’est divisé il y a environ 25 millions d’années.

Les crânes de crocodiles à cornes conservés dans le musée ont été collectés entre 1927 et 1930 lors d’une expédition humaine dans le sud-ouest de Madagascar. Selon Evon Hekkala, l’un des auteurs de l’étude, les crocodiles à cornes étaient probablement toujours là à Madagascar «lorsque les pirates se sont échoués sur l’île». «Ils ont cligné des yeux juste avant que nous ayons les outils génomiques modernes disponibles pour donner un sens aux relations entre les êtres vivants. Et pourtant, ils ont été la clé pour comprendre l’histoire de tous les crocodiles vivants aujourd’hui », a déclaré Hekkala, chercheur associé au musée et professeur associé à la Fordham University, New York, ajoutée.

Les crocodiles à cornes ont attiré l’attention des paléontologues de manière assez intense, mais même après 150 ans d’enquêtes et d’arguments, les chercheurs n’ont pas été en mesure de s’entendre sur une place pour le crocodile à cornes dans l’arbre de vie. L’une des principales raisons à cela est qu’ils ressemblaient beaucoup à leurs ancêtres qui se sont fossilisés il y a environ 200 millions d’années, au début de la période jurassique. En fait, même les crocodiles modernes ressemblent beaucoup à des fossiles vieux de 200 millions d’années, l’une des raisons pour lesquelles les crocodiles sont connus comme des «fossiles vivants».

La dernière étude met en perspective les relations évolutives du crocodile à cornes. Les auteurs de l’étude comprennent six autres chercheurs de l’American Museum of Natural History autres que Hekkala. Leurs noms sont John Gatesy, Apurva Narechania, Matthew Aardema, Robert Meredith, Shaena Montanari et Mark Norell. Les autres auteurs sont Michael Russello de l’Université de la Colombie-Britannique, Canada, Giuseppe Amato du Conseil national de recherches, Italie, et Christopher Brochu de l’Université de l’Iowa, États-Unis.

Mots-clés: crocodiles à cornes, crocodile, fossiles vivants, recherche, étude

