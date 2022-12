Le Croate Zlatko Dalic veut Luka Modric dans l’équipe de l’Euro 2024

LUSAIL, Qatar – Luka Modric pourrait jouer jusqu’aux prochains Championnats d’Europe, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalic après son départ de la Coupe du monde contre l’Argentine.

La Croatie a été battue 3-0 au stade Lusail mardi, mais Dalic a suggéré par la suite que les éliminatoires pour la troisième place de samedi contre la France ou le Maroc ne seraient pas la dernière apparition internationale de Modric et que le joueur de 37 ans pourrait continuer jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne.

– Olley : Messi se donne un dernier coup au Mondial avec l’Argentine

– World Cup Daily : L’Argentine passe à autre chose, la France finira-t-elle par vaincre le Maroc ?

“C’est peut-être la fin de la génération des Coupes du monde, un couple a atteint un âge et doit voir ce qui se passe en 2026”, a déclaré Dalic. “Nous avons eu une grande équipe et cette génération terminera sa carrière à l’Euro 2024. Nous avons la Ligue des Nations et une excellente génération qui a atteint deux demi-finales.”

Avant l’Euro, la Croatie disputera la finale de la Ligue des Nations en juin 2023 et malgré sa déception en Coupe du monde, Dalic a déclaré qu’il prévoyait de rester entraîneur.

Luka Modric, à droite, serre la main de Lionel Messi après la défaite de la Croatie contre l’Argentine lors de la Coupe du monde. Getty Images

“Je vais continuer”, a-t-il déclaré. “Mon contrat est jusqu’aux Championnats d’Europe 2024 et dans six mois, nous aurons la finale de la Ligue des Nations. Mon plan est d’emmener la Croatie à l’Euro 2024.”

Avant cela, Dalic devra se préparer pour un dernier match au Qatar contre l’autre demi-finaliste perdant de mercredi. Le joueur de 56 ans a admis que ce ne sera pas facile après avoir raté une place lors d’une deuxième finale de Coupe du monde consécutive et notamment parce que ses joueurs pensaient qu’ils “auraient pu faire plus” contre l’Argentine.

“Nous devons nous relever et essayer de gagner le match pour la troisième place”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu un bon contrôle pendant 30 minutes et le premier but était un peu suspect pour être honnête. C’était un corner selon mes joueurs. Les deux buts étaient un peu trop bon marché et trop faciles. Après le deuxième but, c’était déjà fait à ce moment.

“C’est une situation très difficile de revenir. Je leur ai dit que nous devions garder la tête haute. Nous pouvons être fiers de ce qu’ils ont accompli et maintenant nous devons nous battre pour la troisième place. Ce n’était pas facile aujourd’hui et les joueurs sont tristes. . C’est vraiment dur pour eux, ils sentent qu’ils auraient pu faire plus.”