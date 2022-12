Le Croate Josko Gvardiol répond aux rumeurs de Chelsea

Josko Gvardiol a reconnu Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)a tenté de le signer et a refusé de nous empêcher de rejoindre le club à l’avenir.

Selon L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet)Gvardiol est flatté par leur intérêt mais a confirmé qu’il se concentrait sur le fait de faire de son mieux pour le RB Leipzig (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Avec sa force, sa lecture du jeu et sa facilité de possession, le joueur de 20 ans est déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du football mondial à un âge aussi tendre.

Après avoir goûté beaucoup de succès à l’adolescence avec le Dinamo Zagreb (s’ouvre dans un nouvel onglet)il a aidé Leipzig à remporter le DFB-Pokal lors de sa première saison au club.

Cela a conduit à des spéculations liant Gvardiol à certaines des meilleures équipes européennes, dont Chelsea, qui a vu une offre de 90 millions d’euros rejetée au cours de l’été.

« A propos de moi et de Chelsea ? Je ne sais pas. Vous savez ce qui s’est passé ces derniers mois. Pour être honnête, je n’en ai aucune idée », a-t-il déclaré.

« Mon agent s’en occupe, et nous verrons. En ce moment, je suis heureux à Leipzig. Je ne sais pas, on verra, on ne sait jamais.

“C’est un grand club bien sûr et, qui sait, peut-être qu’un jour j’y serai. C’est vraiment sympa de voir des choses comme ça, surtout parce qu’il y a (Mateo) Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui.

“Vous connaissez les histoires et ces choses, mais tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux à Leipzig et en ce moment, je vais y rester et jouer pour eux.”

Gvardiol a récemment accepté les conditions d’un nouveau contrat à Leipzig, qui court jusqu’en 2027, mais qui contiendrait une clause de libération de 45 millions de livres sterling qui deviendra active l’été prochain.

Il a été l’un de la Croatie (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’équipe phare de la Coupe du monde, rassemblant une défense qui n’a concédé qu’une fois lors de leurs trois matches de groupe.

L’équipe de Zlatko Dalic a terminé deuxième avec cinq points, éliminant la Belgique (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’un des favoris du pré-tournoi, dans la foulée.