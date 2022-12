Le Croate Josko Gvardiol parmi les meilleurs défenseurs de la Coupe du monde

Arrivé à la Coupe du monde 2022 avec la réputation d’être l’un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs au monde, il n’est pas audacieux de suggérer que le Croate Josko Gvardiol (qui était n ° 22 sur la liste des 39 U21 d’ESPN en avril) a été le défenseur exceptionnel du tournoi jusqu’à présent.

La réputation est une chose et livrer sur la plus grande scène en est une autre, mais le défenseur gaucher de 20 ans – qui s’est démarqué visuellement en portant un masque de protection après s’être cassé le nez contre Fribourg en novembre – a plus que à la hauteur de sa facturation. Dans une équipe croate qui n’a encaissé que deux buts (hors tirs au but contre le Japon), Gvardiol a fait preuve d’une confiance et d’une autorité énormes en défense – remportant près de 70% de ses duels – tout en étant sûr et constructif en possession.

Alors que ce sont les joueurs attaquants présentés lors d’une Coupe du monde qui ont tendance à attirer la plus grande attention – ils opèrent avec le luxe de l’autonomie créative, étant autorisés à flotter, à échanger des positions et à tenter des actions individuelles sans subir de conséquences déterminantes pour le match – Gvardiol a s’est conduit impeccablement dans l’un des rôles les plus exigeants, où une seule erreur de jugement, une anticipation ratée ou une erreur de positionnement peut conduire à un but pour l’adversaire.

Plus remarquable encore, il joue dans une équipe qui ne crie pas nécessairement la solidité défensive. Son partenaire défensif central, Dejan Lovren, 33 ans, a beaucoup d’expérience mais sa mobilité a diminué avec l’âge ; quiconque joue à l’arrière gauche, soit Borna Sosa ou Borna Barisic, est de nature offensive, ce qui laisse parfois des lacunes à Gvardiol.

Jeux: 4 (1er= pour la Croatie)

Minutes: 390 (1er=)

Touches: 375 (2ème)

Achèvement de la réussite: 88,4% (4ème)

Recouvrements: 30 (2e)

Duels: 20 (9ème=)

Tacles: 5 (6ème)

*Correct au 8 décembre 2022

Pendant ce temps, avec Luka Modric et Mateo Kovacic comme centres créatifs au centre du milieu de terrain croate, les tâches défensives ont principalement été laissées au meneur de jeu Marcelo Brozovic plutôt qu’à un milieu de terrain défensif vainqueur du ballon ou à une configuration “double n ° 6”, ce qui accorderait généralement une protection supplémentaire aux défenseurs centraux.

Et, malgré tout son talent naturel, il n’était pas certain que Gvardiol impressionnerait à la Coupe du monde à son jeune âge, ou même jouerait régulièrement au poste de défenseur central compte tenu des autres options disponibles.

Radu Baicu – qui est recruteur européen pour Parme et a déjà travaillé pour le Bayer Leverkusen et Monaco – a rencontré Gvardiol pour la première fois il y a trois ans, avant que le joueur de 17 ans ne fasse ses débuts dans l’équipe première du Dinamo Zagreb.

“La première fois que je l’ai vu, c’était pour la Croatie au niveau des jeunes début 2019”, a déclaré Baicu à ESPN. “Ce jour-là, il a joué à l’arrière gauche et il était clair pour tout le monde qu’il était physiquement bien en avance sur les autres joueurs de son groupe d’âge. Il a également si bien géré les situations un contre un, tout comme il le fait maintenant. ; résolu et avec sang-froid.

“Pourtant, si vous m’aviez dit qu’il serait l’un des meilleurs défenseurs de la Coupe du monde seulement trois ans plus tard – de plus en tant que défenseur central – je ne vous aurais pas cru une seconde.”

Parmi les dépisteurs à l’époque, lorsque la taille était considérée comme une condition préalable pour un défenseur central, il y avait quelques doutes sur le Gvardiol de 6 pieds 1 qui ont persisté jusqu’à récemment.

“À l’époque, on dirait que Gvardiol manquait de rythme pour être un arrière gauche d’élite, tout en étant en même temps sur le côté court pour réussir pleinement en tant que défenseur central”, a déclaré Baicu. “D’autant plus que les meilleurs clubs voulaient alors que leurs défenseurs centraux soient aussi grands que possible. Pourtant, vous pouviez voir d’après la façon dont il lisait le jeu et se comportait en un contre un qu’il avait les bases pour aller très, très loin .”

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Avec la réputation croissante de Gvardiol au niveau des jeunes et ses brillantes performances en UEFA Youth League, c’est le RB Leipzig qui a pu battre d’autres grands clubs pour sceller un transfert de 18,8 millions d’euros en septembre 2020. Le défenseur est resté au Dinamo Zagreb – où il avait s’est établi dans la première équipe, alternant principalement entre l’arrière central et l’arrière gauche – pour le reste de la saison avant de faire ses débuts en Bundesliga allemande en août 2021.

En un an, sa valeur de transfert avait grimpé en flèche, Chelsea aurait eu une offre de 90 millions d’euros pour le signer refusée l’été dernier et Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, aux côtés de pratiquement toutes les autres meilleures équipes d’Europe, ont manifesté leur intérêt. Mais, ayant récemment prolongé son contrat à Leipzig jusqu’en 2027, la bande croissante de prétendants de Gvardiol devra sans aucun doute effacer le record du monde pour un défenseur pour capturer sa signature sur le dos de ses performances à la Coupe du monde.

Josko Gvardiol a des compétences avancées pour son âge. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Alors que le sang-froid de Gvardiol sur le ballon et la façon dont il sort majestueusement de la ligne défensive pour frapper des passes décisives se sont régulièrement améliorés au cours des dernières saisons, sa technique remarquable a été mise en évidence dès le début.

“Ce que j’ai tout de suite remarqué, c’est sa frappe exceptionnelle sur le ballon”, a déclaré Baicu à propos de son voyage de reconnaissance en 2019. “Dans le stade pratiquement vide, on pouvait entendre le son lorsqu’il frappait une longue passe avant ou transversale que quelque chose d’extraordinaire se passait. Le ballon a été frappé si proprement, bas et plat, avec une force et une précision peu communes pour un joueur. de cet âge. Je me souviens d’avoir regardé mon collègue assis à côté de moi dire : “Wow, qu’est-ce que c’était ?”

“Je ne pense pas avoir vu un défenseur plus doué techniquement à cet âge.”

Comme pour tout défenseur central, Gvardiol a connu des périodes de forme défavorable – la ligne défensive élevée du RB Leipzig peut laisser le cœur de la défense encore plus exposé – mais après la période initiale d’adaptation, il a atteint un niveau remarquable de cohérence et se retrouve sans doute maintenant parmi les trois meilleurs joueurs de Bundesliga à son poste.

Avec une autre démonstration imposante contre le Brésil, contre l’opposition la plus difficile à ce jour, le Croate peut encore consolider son statut de l’un des meilleurs jeunes défenseurs du monde et créer plus de battage médiatique avant ce qui devrait être une fenêtre de transfert chargée en janvier.