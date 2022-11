Le Croate Andrej Kramaric se moque du sélectionneur canadien John Herdman après une raclée 4-1

La Croatie a battu le Canada 4-1 dans sa rencontre du Groupe F dimanche. L’équipe de Zlatko Dalic, finaliste de la dernière Coupe du Monde de la FIFA, a donné une leçon de football pour envoyer le Canada faire ses valises.

Le match était devenu une affaire à haute tension en raison des commentaires peu recommandables d’avant-match du sélectionneur canadien John Herdman. « Je leur ai dit (au Canada) qu’ils appartenaient ici et que nous allions aller ‘eff’ en Croatie. C’est aussi simple que possible », aurait déclaré Herdman après la défaite du Canada contre la Belgique le 23 novembre.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les commentaires vantards de Herdman ont servi à enflammer les Croates avant ce match critique. Andrej Kramaric a joué un rôle énorme dans la victoire catégorique de la Croatie contre le Canada en trouvant le fond du filet à deux reprises. L’ancien attaquant de Leicester City n’a pas mâché ses mots après le match et a laissé entendre que les joueurs croates étaient déterminés à humilier l’équipe canadienne.

« Ses paroles ont motivé toute la Croatie. Je tiens à remercier l’entraîneur du Canada pour la motivation. Il aurait pu choisir de meilleurs mots. Il aurait pu le formuler un peu différemment. En fin de compte, la Croatie a démontré qui a tué qui », a déclaré Kramaric lors de sa conférence de presse d’après-match.

Bien qu’Alphonso Davies ait marqué après seulement 67 secondes, c’était le premier but du Canada à une Coupe du monde masculine, les Canucks ont perdu de la vitesse en seconde période.

Les Checkered Ones ont gardé leur sang-froid alors que Kramaric et Marko Livaja ont mis la Croatie en tête en première mi-temps. La Croatie est allée tuer à la 70e minute lorsque Kramaric a obtenu son deuxième en interceptant un puissant centre d’Ivan Perisic et en terminant dans le coin inférieur. Le milieu de terrain du Stade Rennais Lovro Majer a ajouté un quatrième dans les arrêts de jeu pour compléter l’humiliation du Canada.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la Croatie élimine le Canada du Qatar avec un triomphe 4-1

La Croatie a pris la tête du groupe F grâce à sa victoire convaincante sur le Canada. Ils sont désormais les favoris pour accéder aux huitièmes de finale de leur groupe. La Croatie affrontera la Belgique lors de son dernier match de groupe le 1er décembre. La Croatie et la Belgique étaient présentées comme les chevaux noirs de la Coupe du monde avant le début du tournoi. Mais la Belgique, deuxième du classement, a été assommée par le Maroc dimanche et a le dos au mur.

Les lignes de bataille ont enfin été tracées pour une rencontre acharnée entre ces deux grandes nations du football.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici