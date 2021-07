Le critique Pulitzer Wesley Morris a capturé le moment

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et fournit des informations en coulisse sur la façon dont notre journalisme se réunit. Wesley Morris était prêt pour sa médaille. En 2012, il venait de remporter son premier prix Pulitzer de la critique, en tant qu’écrivain pour The Boston Globe, et était à la cérémonie à Columbia University avec sa mère. Mais quand il s’est demandé à haute voix où il pourrait ramasser le prix, il a eu une surprise. « Oh, ma chérie », lui a dit Tracy K. Smith, lauréate de la poésie de cette année-là. « Nous n’obtenons pas de médaille, seul le lauréat de la fonction publique l’obtient. Nous obtenons un presse-papiers. (OK, elle exagérait un peu.) « Ma mère m’a dit : ‘Oh mon Dieu, Wesley' », a-t-il dit en riant. C’était le rare oubli de M. Morris, un penseur profond et un critique général du New York Times qui a récemment remporté son deuxième prix Pulitzer pour la critique, la seule personne à avoir reçu ce prix deux fois. Il a été reconnu pour un ensemble de travaux ambitieux au cours de la dernière année sur la race et la culture qui comprenait non seulement des essais incisifs sur le mouvement pour la justice raciale et l’impact des vidéos de téléphones portables sur les Noirs américains, mais aussi des articles personnels poignants comme une histoire du Times Magazine sur une moustache était liée à son sens de la Noirceur.

« J’aime les idées importantes et lourdes », a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu’il aime également examiner des sujets légers et frivoles. Gilbert Cruz, rédacteur en chef culturel du Times, a déclaré que les articles de M. Morris se distinguaient par leur portée et leur accessibilité. « Il a une capacité unique à prendre du recul, à regarder à travers le paysage culturel et social et à nous parler d’une manière qui donne l’impression que nous sommes engagés dans une conversation », a déclaré M. Cruz. « Une conversation drôle, intelligente, parfois émouvante et toujours captivante. » Sia Michel, rédactrice en chef adjointe de la culture du Times qui a édité le travail de M. Morris pendant trois ans, a également fait l’éloge de l’intellect de M. Morris et de sa touche commune. « Il a un sens imposant de l’autorité critique et de l’autorité morale mais invite toujours le lecteur à entrer », a-t-elle déclaré. M. Morris a déclaré que son rêve de devenir critique remontait à l’époque où il avait reçu un devoir en huitième année : rédiger un rapport après avoir lu le roman d’Howard Fast « April Morning » de 1961 ou regardé la version téléfilm de celui-ci. Il a décidé de faire les deux, puis a écrit une critique cinglante.

« Vous n’avez pas vraiment fait ce que je vous ai demandé de faire », se souvient-il, lui disant son professeur, John Kozempel. « Mais vous avez fait une chose qui existe dans le monde. C’est ce qu’on appelle la critique, et c’est un bon exemple. Bien sûr, tout le monde ne peut pas écrire des essais élégants qui éduquent même lorsqu’ils critiquent, et qui fournissent un point d’entrée à une conversation plutôt que de fermer la porte à des points de vue opposés. Mais lorsque M. Morris commence à mettre des mots sur une page, les idées fusent. « Je ne sais pas ce que je ressens à propos de beaucoup de choses jusqu’à ce que je m’assoie pour écrire à leur sujet », a-t-il déclaré. « C’est mon parcours en tant qu’écrivain – pour déterminer où se trouvent mon cerveau, mon cœur et ma boussole morale par rapport à tout ce sur quoi j’écris. » Lorsque M. Morris dépose une histoire, a déclaré Mme Michel, elle sait toujours qu’elle obtiendra quatre choses : des liens culturels et historiques pop surprenants ; une thèse brillante ; au moins un passage « à couper le souffle » qui se lit comme de la poésie ; et une fin mémorable et révisée à la perfection. « Il retravaille toujours son dernier graphique jusqu’à ce qu’il tue », a-t-elle déclaré. M. Morris a déclaré que son plus grand défi est qu’il a tellement d’idées qu’il n’a jamais le temps de toutes les poursuivre. « Je peux être paralysé par ma surabondance d’idées », a-t-il déclaré, « ce qui signifie souvent que j’attends pour écrire des choses jusqu’à la dernière minute. » Il a ajouté qu’il était connu pour écrire des articles de 3 000 mots dans un délai le même jour. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, au milieu de la rédaction du quotidien, de la section Sunday Arts & Leisure et du Times Magazine, ainsi que de la co-animation du podcast culturel hebdomadaire « Still Processing », M. Morris parvient à faire du temps pour tout le monde, son podcast co- hôte, Jenna Wortham, a déclaré.

Lorsque M. Morris a remporté son premier Pulitzer en 2012, Mx. Wortham, qui utilise les pronoms she/they, était un journaliste d’affaires nouvellement embauché pour le Times qui avait été chargé d’écrire une histoire à son sujet. Ils ont laissé un message vocal et envoyé un courriel à M. Morris. Pensant qu’il serait trop occupé pour répondre tout de suite, Mx. Wortham est sorti prendre un café, mais après son retour, il a trouvé un long message vocal réfléchi de M. Morris avec «plus d’informations que j’en avais besoin». « Cela m’a laissé la plus profonde impression », Mx. dit Wortham. « Et je me souviens avoir pensé que je m’efforcerais d’être quelqu’un qui prenait toujours du temps pour les autres journalistes. » Leur amitié, qui a commencé il y a six ans, n’a fait que s’épanouir et s’approfondir depuis lors, Mx. dit Wortham. « J’ai vu Wesley donner de l’argent à un homme aux pieds nus sans loger pour une paire de chaussures et complètement démolir une piste de danse avec autant de grâce », a-t-elle déclaré. « Il n’y a personne comme lui, et nous sommes tous tellement chanceux d’exister dans cette itération de la vie à ses côtés. » Bien que le profil de M. Morris soit beaucoup plus élevé maintenant, il a déclaré qu’il avait l’intention de répondre à chacun des centaines d’e-mails, de SMS, d’appels et de messages Twitter de félicitations qu’il a reçus après la victoire de cette année – un objectif qui est toujours en cours.

« Je n’ai toujours pas fini », a-t-il déclaré récemment. « Même avec des inconnus, si quelqu’un prend une seconde de sa vie pour me féliciter pour cela, il est important pour moi de lui dire merci. »