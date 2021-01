La conversation

Capitol Mob n’était pas seulement des hommes blancs en colère – il y avait aussi des femmes blanches en colère

Il y avait des femmes parmi la foule qui ont marché vers le Capitole et ont pris d’assaut le bâtiment. Shay Horse / NurPhoto via Getty Images La terreur infligée au Capitole américain le 6 janvier a mis à nu le problème de l’extrémisme violent de l’Amérique. Le FBI et d’autres forces de l’ordre ont commencé à reconstituer les événements de cette journée, tout en essayant de contrecarrer toute attaque imminente. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et inculpées pour l’attaque – la grande majorité étant des hommes. À la suite de ces événements, il y a eu des histoires attribuant la violence et la destruction à la «rage masculine blanche», à la «rage masculine violente» et aux «hommes blancs en colère». Mais qu’en est-il des femmes? Conduire l’insurrection violente dans une histoire de rage masculine en colère, c’est ignorer la menace que les femmes de la foule représentaient ce jour-là pour les fonctionnaires du Congrès, les forces de l’ordre et la démocratie américaine. Longue histoire d’implication des femmes Plusieurs femmes ont été identifiées comme des participantes présumées aux événements du 6 janvier. Parmi ces femmes, il y a une ancienne ergothérapeute scolaire, une employée du bureau du shérif du comté, un courtier immobilier et une ancienne candidate à la mairie. Au moins une femme fait l’objet d’une enquête pour son rôle dans l’organisation de l’attaque avec d’autres membres des Oath Keepers, un mouvement de milice d’extrême droite. Et Ashli ​​Babbit, une ancienne combattante, a été abattue par la police alors qu’elle tentait de percer le parquet du Sénat. Les femmes qui ont pris part au siège du Capitole font partie d’une longue histoire de participation des femmes à la violence extrémiste, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Jessica Watkins, vue ici sur une photo de la prison du comté de Montgomery, fait face à des accusations fédérales pour avoir participé à l’assaut contre le Capitole américain. La prison du comté de Montgomery via AP Les femmes ont soutenu les organisations et les causes d’extrême droite américaines pendant des siècles. Dans son récent livre sur les femmes à la pointe du nationalisme blanc contemporain, l’auteure Seyward Darby écrit que les femmes ne sont pas «accessoires au nationalisme blanc, elles sont une caractéristique de maintien». Depuis la fin des années 1800, les femmes ont soutenu et rendu possible l’organisation terroriste suprémaciste blanche Ku Klux Klan, tandis que des centaines de milliers de personnes ont rejoint sa filiale féminine, Women of the Ku Klux Klan, et ses prédécesseurs. Les femmes ont contribué à établir la culture du Klan, renforcé ses efforts de recrutement et fabriqué sa propagande. Malgré son idéologie hyper-masculine, qui identifie les hommes blancs comme les principaux arbitres du pouvoir politique, les femmes ont également occupé des postes de direction au sein du Klan moderne. Plus récemment, des femmes ont rejoint le mouvement d’extrême droite Proud Boys, qui a ouvertement recruté des fantassins. En décembre, une fracture croissante entre les hommes et les femmes Proud Boys a été signalée. Après avoir subi une réaction sexiste intense de la part des hommes de l’organisation, les femmes dirigées par la combattante du MMA Tara LaRosa ont créé leur propre groupe, les Proud Girls USA. Quitter une organisation extrémiste pour en former une autre suggère un engagement profond pour la cause d’extrême droite. L’escompte est dangereux Une étude de 2005 a noté une déconnexion entre l’augmentation du nombre de femmes au sein des organisations terroristes de droite américaines et l’attention qu’elle a reçue de la part des forces de l’ordre. Malgré une augmentation marquée de l’engagement des femmes dans des actes de terreur contre l’État et les minorités raciales, les responsables de la sécurité ont largement échoué à faire connaître, fouiller et interroger les femmes membres de ces organisations, même après avoir été connues des forces de l’ordre. Il est également prouvé que les femmes d’extrême droite américaines ont puisé leur inspiration et leurs connaissances tactiques auprès de femmes impliquées dans des violences extrémistes à l’étranger. Les preuves de la guerre mondiale contre le terrorisme indiquent les dangers potentiels de l’ignorance de la croissance de l’extrémisme violent chez les femmes. En Irak, par exemple, des femmes terroristes ont perpétré un grand nombre d’attentats suicides meurtriers contre des actifs américains pendant l’occupation américaine. Le reste du monde a depuis été forcé de lutter contre la réalité des femmes violentes après que des femmes terroristes aient organisé des attaques meurtrières au Nigéria, en Somalie, en Tunisie, aux Philippines, en Indonésie et en France. Les récentes attaques terroristes dans des villes américaines telles que San Bernardino, en Californie et Las Vegas, mettant en vedette des femmes parmi les auteurs, confirment que des femmes violentes ont déjà infligé des dommages sur le sol américain. Les gardes de sécurité du Ku Klux Klan escortent deux femmes après une réunion du Klan à Castro Valley, Californie, en 1979. AP Photo / PS Les préjugés sexistes peuvent être mortels En fait, mes recherches suggèrent que les attaques par des femmes terroristes sont souvent plus destructrices que celles exécutées par leurs homologues masculins. Dans une analyse de plus de 2 500 attentats suicides dans le monde, je montre que les disparités dans la gravité des agressions entre hommes et femmes sont les plus grandes là où les stéréotypes de genre suggèrent que les femmes ne sont ni violentes ni politiques. De tels tropes peuvent aveugler les responsables de la sécurité et les civils sur la menace posée par les femmes terroristes, ce qui les amène à négliger le potentiel de complicité féminine. Des femmes terroristes, y compris en Irak, en Israël et au Nigéria, ont pu détourner les soupçons parce qu’elles étaient des femmes. Mes recherches montrent que les préjugés sexistes peuvent devenir mortels lorsqu’ils empêchent la mise en œuvre de politiques efficaces de lutte contre le terrorisme, telles que la surveillance, les fouilles et les interrogatoires. De plus, comme les citoyens ordinaires ont joué un rôle inhabituel dans la révélation de l’identité des assaillants du Capitole, les préjugés sexistes parmi les civils sont également pertinents. Le fait de ne pas accepter la complicité des femmes dans le siège du Capitole et dans le mouvement au sens large peut empêcher l’identification des délinquantes et entraver les efforts pour punir et dissuader de futures attaques. Les femmes américaines ont été les principaux piliers du soutien aux extrémistes violents de droite pendant des siècles. Ce sont eux-mêmes des extrémistes de droite – des skinheads racistes, des néo-nazis et des femmes du Klan. Les femmes sont également des observateurs de serment, des trois pour cent et des garçons fiers. C’étaient des émeutiers du Capitole. Pour construire un compte rendu précis de l’attaque du Capitole, il est nécessaire de se demander « Où sont les femmes? » Et la réponse est: «Juste là». 