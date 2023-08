Le critique emprisonné de Poutine, Alexeï Navalny, écope de 19 ans de prison supplémentaires

Le chef de l’opposition du Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné à 19 ans de prison supplémentaires après avoir été reconnu coupable par un tribunal russe d’une série d’accusations, a confirmé vendredi son équipe.

Navalny a été accusé d’incitation et de financement d' »activités extrémistes » et de « réhabilitation de l’idéologie nazie », accusations que lui et ses partisans rejettent.

Dans un article sur les réseaux sociaux jeudi, Navalny a déclaré qu’il s’attendait à recevoir une peine de prison « stalinienne ». Il a également condamné l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la qualifiant de « guerre la plus stupide et insensée du 21e siècle ».

Navalny, l’un des critiques les plus virulents du président russe Vladimir Poutine, purgeait déjà deux peines de prison. Une peine de neuf ans de prison pour détournement de fonds et fraude et plus de deux ans pour une violation de la libération conditionnelle.

La peine de vendredi marque la troisième et la plus longue peine de prison de Navalny.

L’administration Biden a déclaré qu’elle continuerait à défendre Navalny et les « plus de 500 autres prisonniers politiques désignés détenus par la Russie ».

« Pendant des années, le Kremlin a tenté de faire taire Navalny et d’empêcher ses appels à la transparence et à la responsabilité d’atteindre le peuple russe », a écrit le porte-parole du département d’Etat Matt Miller dans un communiqué.

« En menant ce dernier procès en secret et en limitant l’accès de ses avocats à de prétendues preuves, les autorités russes ont une fois de plus illustré à la fois l’absence de fondement de leur dossier et l’absence de procédure régulière accordée à ceux qui osent critiquer le régime », a ajouté Miller.