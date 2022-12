Le critique du Parti communiste chinois et magnat des médias Jimmy Lai condamné à 69 mois de prison

Jimmy Lai, magnat des médias et opposant au Parti communiste chinois, a été condamné à 69 mois de prison après une longue période d’essai.

Lai a été condamné pour deux chefs d’accusation de fraude liée aux baux des bureaux de son journal, Apple Daily.

En plus de la peine de prison, Lai a été condamné à payer une amende d’environ 256 837 dollars américains.

Lai, 75 ans, a été accusé de fraude le 3 décembre 2019 pour avoir prétendument violé les conditions de location des bureaux de Next Digital, la société de médias qu’il a fondée.

Il a de nouveau été inculpé le 12 décembre en vertu de la vaste loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, soupçonné de collusion avec des forces étrangères et de mise en danger de la sécurité nationale.

Lai n’a pas encore fait face aux accusations portées contre lui en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

Les critiques au pays et à l’étranger affirment que la loi équivaut à une répression de la dissidence politique et de la liberté d’expression qui érode les droits et libertés promis à Hong Kong dans le cadre du “un pays, deux systèmes” après le transfert de la domination coloniale britannique en 1997.

Lai fait partie d’une série de militants et de partisans pro-démocratie arrêtés par la police de Hong Kong ces dernières années alors que les autorités intensifient leur répression contre la dissidence dans le territoire chinois semi-autonome.

Les tensions entre le PCC et ses détracteurs n’ont fait qu’augmenter depuis l’arrestation initiale de Lai.

