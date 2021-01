MOSCOU – Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été arrêté dans un aéroport de Moscou après son retour d’Allemagne dimanche, a annoncé le service pénitentiaire.

Le service pénitentiaire a déclaré qu’il était détenu pour de multiples violations de la libération conditionnelle et des peines de prison avec sursis et qu’il serait détenu jusqu’à ce qu’un tribunal rende une décision dans son cas.

Navalny, qui est l’ennemi le plus éminent et le plus déterminé du président Vladimir Poutine, avait passé les cinq mois précédents en Allemagne à se remettre d’une attaque d’agent neurotoxique qu’il attribuait au Kremlin. Navalny a décidé de quitter Berlin de son plein gré et n’était pas sous pression apparente pour quitter l’Allemagne.

Le service pénitentiaire a fait cette annonce après que le vol transportant Navalny a atterri dans la capitale russe, bien que dans un aéroport différent de celui prévu. C’était une tentative possible de déjouer les journalistes et les partisans qui voulaient assister au retour de Navalny.

La semaine dernière, le service pénitentiaire russe a émis un mandat d’arrêt, affirmant qu’il avait violé les conditions de la condamnation avec sursis qu’il avait prononcées en 2014 pour détournement de fonds. Le service pénitentiaire a demandé à un tribunal de Moscou de transformer la peine avec sursis de 3 1/2 ans de Navalny en une vraie.

Après avoir embarqué sur le vol de Moscou à Berlin dimanche, Navalny a déclaré à propos de la perspective de son arrestation: «C’est impossible; Je suis un homme innocent.

Le Kremlin a nié à plusieurs reprises son rôle dans l’empoisonnement du chef de l’opposition.

Des supporters et des journalistes de Navalny étaient venus à l’aéroport de Vnukovo à Moscou, où l’avion devait atterrir, mais il a fini par atterrir à l’aéroport de Sheremetyevo, à environ 40 kilomètres (25 miles). Il n’y avait aucune explication immédiate pour le déroutement du vol.

Le groupe OVD-Info, qui surveille les arrestations politiques, a déclaré qu’au moins 37 personnes avaient été arrêtées à l’aéroport de Vnukovo, bien que leurs affiliations n’aient pas été immédiatement claires.

Vnukovo a interdit aux journalistes de travailler à l’intérieur du terminal, affirmant dans un communiqué la semaine dernière que cette décision était due à des problèmes épidémiologiques. L’aéroport a également bloqué l’accès à la zone des arrivées internationales.

Dimanche, des véhicules de détention de prisonniers de la police se tenaient devant le terminal.

Le journal indépendant Novaya Gazeta et les médias sociaux de l’opposition ont rapporté dimanche que plusieurs partisans de Navalny à Saint-Pétersbourg avaient été retirés des trains à destination de Moscou ou avaient été empêchés d’embarquer tard samedi et tôt dimanche matin, y compris le coordinateur de son personnel pour la région de la Russie. deuxième plus grande ville.

Navalny est tombé dans le coma alors qu’il était à bord d’un vol intérieur de Sibérie à Moscou le 20 août. Il a été transféré d’un hôpital de Sibérie à un hôpital de Berlin deux jours plus tard.

Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont traité Navalny en Sibérie avant son transport aérien en Allemagne n’ont trouvé aucune trace de poison et ont mis au défi les autorités allemandes de fournir la preuve de son empoisonnement. Ils ont refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, invoquant un manque de preuves que Navalny avait été empoisonné.

Le mois dernier, Navalny a publié l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qu’il a décrit comme un membre présumé d’un groupe d’agents du Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui l’aurait empoisonné en août, puis tenté de le couvrir. vers le haut. Le FSB a qualifié l’enregistrement de faux.