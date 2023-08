Le critique du Kremlin Nalvalny condamné à 19 ans de prison

MELEKHOVO, Russie –

Un tribunal russe a reconnu le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny pour extrémisme et l’a condamné vendredi à 19 ans de prison. Navalny purge déjà une peine de neuf ans pour diverses accusations qui, selon lui, étaient politiquement motivées.

Les nouvelles accusations sont liées aux activités de la fondation anti-corruption de Navalny et aux déclarations de ses principaux associés. Il s’agissait de sa cinquième condamnation pénale et de sa troisième et plus longue peine de prison, ce que ses partisans considèrent comme une stratégie délibérée du Kremlin pour faire taire son adversaire le plus ardent.

Les agences de presse d’État russes ont déclaré qu’il purgerait cette nouvelle peine en même temps que sa peine actuelle pour fraude et outrage au tribunal. La porte-parole de Navalny, Kira Yarmysh, a déclaré à l’Associated Press que c’était le scénario le plus probable, mais que son équipe n’avait pas encore vu le texte du verdict.

L’accusation avait requis une peine de 20 ans de prison et Navalny avait déclaré à l’avance qu’il s’attendait à une longue peine.

Il a également été condamné en 2021 à deux ans et demi de prison pour une violation de la libération conditionnelle. Le procès pour extrémisme s’est déroulé à huis clos dans la colonie pénitentiaire à l’est de Moscou où Navalny est emprisonné.

Navalny est apparu dans la salle d’audience vêtu d’une tenue de prison et l’air décharné, mais avec un sourire de défi sur son visage. Alors que le juge lisait le verdict, le politicien se tenait aux côtés de ses avocats et de son coaccusé, les bras croisés, écoutant avec une expression sérieuse sur le visage.

Il a fallu moins de 10 minutes au juge pour annoncer le verdict et la peine, ce qui en Russie prend généralement des heures, voire des jours. L’audience a été retransmise aux journalistes dans une pièce séparée, mais le discours du juge était à peine audible.

Navalny a commenté la phrase dans un article sur les réseaux sociaux, vraisemblablement relayé par son équipe, affirmant que « le nombre n’a pas d’importance ».

« Je comprends parfaitement que, comme beaucoup de prisonniers politiques, je purge une peine à perpétuité, qui se mesure à la durée de ma vie ou à la durée de vie de ce régime », a déclaré Navalny, exhortant ses partisans « à ne pas perdre la volonté résister » à la suite de sa peine.

Yarmysh a confirmé le verdict à l’AP, ajoutant que Navalny avait également été condamné à payer une amende de 500 000 roubles (environ 5 200 dollars). Elle a dit que Navalny se sent optimiste malgré la peine sévère et « croit absolument en ce qu’il fait », ajoutant que « cela l’aide certainement à faire face à tout cela et à continuer à faire ce qu’il fait ».

Le département d’État américain a condamné la nouvelle condamnation de Navalny comme « une conclusion injuste à un procès injuste » et a appelé à sa libération immédiate.

« Pendant des années, le Kremlin a tenté de faire taire Navalny et d’empêcher ses appels à la transparence et à la responsabilité d’atteindre le peuple russe », a-t-il déclaré. « En menant ce dernier procès en secret et en limitant l’accès de ses avocats à de prétendues preuves, les autorités russes ont une fois de plus illustré à la fois l’absence de fondement de leur dossier et l’absence de procédure régulière accordée à ceux qui osent critiquer le régime. »

Navalny, 47 ans, est l’ennemi le plus féroce du président Vladimir Poutine et a dénoncé la corruption officielle et organisé de grandes manifestations anti-Kremlin. Il a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin.

Les alliés de Navalny ont déclaré que les accusations d’extrémisme criminalisaient rétroactivement toutes les activités de la fondation anti-corruption depuis sa création en 2011. En 2021, les autorités russes ont interdit la fondation et le vaste réseau de bureaux de Navalny dans les régions russes en tant qu’organisations extrémistes, exposant toute personne impliquée à d’éventuelles poursuites. .

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Turk, a déclaré que la nouvelle condamnation de Navalny « soulève de nouvelles graves inquiétudes concernant le harcèlement judiciaire et l’instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques en Russie » et a appelé à sa libération.

L’un des associés de Navalny, Daniel Kholodny, a été jugé à ses côtés après avoir été transféré d’une autre prison. Son avocat a déclaré au journal indépendant Novaya Gazeta que Kholodny avait été condamné à huit ans de prison.

Navalny a rejeté toutes les accusations portées contre lui comme étant politiquement motivées et a accusé le Kremlin de chercher à le garder derrière les barreaux à vie.

À la veille de l’audience du verdict, Navalny a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, vraisemblablement par l’intermédiaire de son équipe, dans laquelle il a déclaré qu’il s’attendait à ce que sa dernière peine soit « énorme … un terme stalinien ». Sous le dictateur soviétique Joseph Staline, des millions de personnes ont été qualifiées d' »ennemis de l’État », emprisonnées et parfois exécutées dans ce qui est devenu connu sous le nom de « Grande Terreur ».

Dans sa déclaration, Navalny a appelé les Russes à résister « personnellement » et les a encouragés à soutenir les prisonniers politiques, à distribuer des tracts ou à se rendre à un rassemblement. Il a dit aux Russes qu’ils pouvaient choisir un moyen sûr de résister, mais il a ajouté qu' »il y a de la honte à ne rien faire. C’est honteux de se laisser intimider ».

L’homme politique purge actuellement sa peine dans une prison à sécurité maximale – la colonie pénitentiaire n° 6 de la ville de Melekhovo, à environ 230 kilomètres (plus de 140 miles) à l’est de Moscou.

Il a passé des mois dans une minuscule cellule pour une personne, également appelée « cellule de punition », pour de prétendues violations disciplinaires, telles qu’un prétendu défaut de boutonner correctement ses vêtements de prison, de se présenter de manière appropriée à un gardien ou de se laver le visage à un temps spécifié.

Yarmysh a déclaré que les responsables de la prison ont de nouveau placé Navalny dans la cellule de punition juste après ses plaidoiries finales fin juillet, et qu’il n’en a été libéré que vendredi pour l’audience du verdict.

Sur les réseaux sociaux, les associés de Navalny ont exhorté les partisans à venir à Melekhovo vendredi pour exprimer leur solidarité avec l’homme politique.

Une quarantaine de supporters de différentes villes russes se sont rassemblés à l’extérieur de la colonie, a déclaré l’un d’eux à l’AP dans l’application de messagerie Telegram. Yelena, qui a parlé à condition que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de sécurité, a déclaré que les partisans n’étaient pas autorisés à entrer dans la colonie, mais a décidé de rester à l’extérieur jusqu’au verdict annoncé : « Les gens pensent qu’il est important d’être à proximité au moins comme ça , pour un soutien moral. Nous attendrons. »

Navalny a été condamné à purger la nouvelle peine de prison dans une colonie pénitentiaire à « régime spécial », un terme qui fait référence aux prisons russes avec le plus haut niveau de sécurité et les restrictions de détention les plus sévères.

Il n’était pas immédiatement clair quand il serait transféré dans une telle colonie depuis la prison de Melekhovo. Yarmysh a déclaré que les avocats de Navalny feraient définitivement appel du verdict, de sorte qu’il ne prendra effet que lorsque l’appel sera statué.

La loi russe stipule que seuls les hommes condamnés à perpétuité ou les « récidivistes particulièrement dangereux » sont envoyés dans ces types de prisons.

Le pays compte beaucoup moins de colonies à « régime spécial » que d’autres types de prisons pour adultes, selon les données du service pénitentiaire de l’État : 35 colonies pour les « récidivistes dangereux » et six pour les hommes emprisonnés à vie. Les colonies à sécurité maximale sont le type le plus répandu, avec 251 actuellement en activité.

Pourtant, Navalny est « toujours dans cet esprit optimiste », a déclaré Yarmysh. « Il me semble qu’il est probablement le plus grand optimiste de nous tous », a-t-elle ajouté. « Cela se produit parce qu’Alexei est absolument convaincu de ce qu’il fait et convaincu qu’il a raison. Cela, bien sûr, l’aide à faire face à tout et à continuer à faire ce qu’il fait. »





Les rédacteurs d’Associated Press Dasha Litvinova à Tallinn, en Estonie, et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué à ce rapport.