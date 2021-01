* Navalny devrait arriver à Moscou dimanche soir

* Supporters, adversaires attendus pour le rencontrer

* Il risque d’être arrêté immédiatement à son arrivée

Par Andrew Osborn

MOSCOU, 17 janvier (Reuters) – Le critique du Kremlin, Alexei Navalny, doit rentrer en Russie dimanche pour la première fois depuis qu’il a été empoisonné l’été dernier, malgré le désir déclaré des autorités de l’arrêter et de l’emprisonner potentiellement pendant des années.

Navalny, l’un des critiques internes les plus éminents du président Vladimir Poutine, a annoncé mercredi sa décision de revenir d’Allemagne, affirmant qu’il manquait Moscou et n’était pas intéressé par ce qu’il a appelé de nouvelles affaires criminelles fabriquées contre lui.

Un jour plus tard, le service pénitentiaire de la capitale russe a déclaré qu’il ferait tout pour l’arrêter à son retour, l’accusant de bafouer les conditions d’une peine de prison avec sursis pour détournement de fonds, une affaire de 2014 qui, selon lui, a été forgée de toutes pièces.

Navalny, qui espère réussir aux élections législatives de septembre, est également confronté à des problèmes potentiels dans trois autres affaires pénales, qui, selon lui, sont toutes motivées par des considérations politiques.

Son retour pose une énigme pour le Kremlin: emprisonnez-le et risquez des manifestations et des actions punitives occidentales en le transformant en martyr politique. Ou ne rien faire et risquer de paraître faible aux yeux des extrémistes du Kremlin.

Navalny, 44 ans, devrait prendre l’avion depuis Berlin, où il a été transporté en août pour des soins médicaux d’urgence après avoir été empoisonné avec ce que les tests allemands ont montré être un agent neurotoxique Novichok, et arriver à Moscou dimanche à 16 h 20 GMT.

Le politicien de l’opposition, qui dit qu’il s’est presque complètement rétabli, dit que Poutine était à l’origine de son empoisonnement. Le Kremlin nie toute implication, dit qu’il n’a vu aucune preuve qu’il a été empoisonné et qu’il est libre de retourner en Russie.

Navalny dit que le Kremlin a peur de lui. Le Kremlin, qui ne l’appelle que le «patient de Berlin», s’en moque. Les alliés de Poutine évoquent des sondages d’opinion qui montrent que le dirigeant russe est beaucoup plus populaire que Navalny, qu’ils appellent un blogueur plutôt qu’un politicien.

L’histoire continue

PLAN DES SUPPORTERS POUR SALUT LA NAVALNY

Navalny a annoncé qu’il prendrait un vol opéré par la compagnie aérienne russe Pobeda, appartenant à Aeroflot, contrôlée par l’État.

Ses partisans prévoient de le rencontrer à l’aéroport de Vnukovo à Moscou malgré une prévision d’un temps extrêmement froid de moins 17 degrés Celsius (1 Fahrenheit) et de plus de 4500 nouveaux cas de coronavirus par jour dans la capitale russe.

Jusqu’à présent, au moins 2 000 personnes ont utilisé une page Facebook pour dire qu’elles prévoyaient d’y être, et 6 000 autres ont exprimé leur intérêt. Les militants pro-Kremlin devraient également se présenter.

Le bureau du procureur de Moscou, qui dit avoir officiellement mis en garde 15 organisateurs pro-Navalny, a déclaré que l’événement était illégal car il n’était pas sanctionné par les autorités. Cela signifie que les personnes qui se présentent pourraient être détenues, condamnées à une amende ou emprisonnées.

Citant les restrictions du COVID-19, l’aéroport a déclaré qu’il n’autoriserait pas les médias à entrer.

Un tribunal de Moscou a ordonné samedi à un allié de Navalny, Pavel Zelensky, d’être placé en détention provisoire pour des accusations d’extrémisme qu’il nie.

À la veille de son retour, Navalny s’est rendu sur Facebook pour remercier les Allemands pour ce qu’il a décrit comme leur hospitalité amicale brisant les stéréotypes au cours des cinq derniers mois.

« Merci les amis! », A-t-il écrit en allemand.

(Reportage d’Andrew Osborn édité par Frances Kerry)