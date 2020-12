Bellingcat a déclaré que les données « volumineuses » concernent huit membres d’un groupe clandestin du FSB russe, un successeur du KGB de l’ère soviétique responsable du renseignement interne. L’unité se spécialise dans le travail avec les armes chimiques, a déclaré Bellingcat.

« Je sais qui voulait me tuer », a déclaré Navalny à l’intérieur un message vidéo à propos de l’enquête conjointe de Bellingcat avec le site Internet Russian Insider, le magazine d’information allemand Der Spiegel et CNN. «Je sais où ils vivent. Je sais où ils travaillent. Je connais leurs vrais noms. Je connais leurs faux noms. J’en ai des photos. «

Navalny est tombé gravement malade lors d’un vol du 20 août à Moscou en provenance de la ville sibérienne de Tomsk; l’avion s’est écrasé à Omsk et Navalny était dans un coma médicalement provoqué pendant plus de deux semaines. L’hôpital de Berlin dans lequel il a ensuite été transféré a attribué son état à une toxine similaire à l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok, la même substance que la Grande-Bretagne a déclaré que les agents de sécurité de l’État russe avaient utilisée sur l’ancien espion russe Sergei Skripal et sa fille à Salisbury, en Angleterre. . en 2018.

Selon le rapport Bellingcat, « une analyse des voyages passés des membres de l’équipe du FSB montre qu’ils suivent Navalny depuis au moins le 16 janvier 2017, juste un mois » après que Navalny eut annoncé sa candidature à la présidence. Il a ajouté: «Navalny a effectué plus de 20 voyages de campagne en dehors de Moscou en 2017. Des membres de l’équipe l’ont suivi sur la plupart d’entre eux, à l’exception de quelques excursions d’une journée … Au total, l’équipe du FSB a effectué 37 voyages vers les mêmes destinations que Navalny a parcourues entre 2017 et 2020 en avion ou en train. «

Mais le plus incriminant dans le rapport sont les enregistrements téléphoniques et les journaux de voyage qui indiquaient une communication intense entre les présumés responsables du FSB qui poursuivaient Navalny et leurs supérieurs à Moscou, suggérant que l’attaque d’août contre sa vie était dirigée par le Kremlin. La Russie a ignoré les appels des dirigeants occidentaux à enquêter sur la question, invoquant un manque de preuves.

«Bien entendu, une opération de cette ampleur et de cette durée ne peut être organisée par personne d’autre que le responsable du FSB, [Alexander] Bortnikov, et il n’aurait jamais osé faire ça sans lui [Russian President Vladimir] L’ordre de Poutine », a déclaré Navalny.

L’Union européenne a sanctionné Bortnikov en octobre en interdisant les voyages et en gelant ses avoirs pour son rôle présumé dans l’empoisonnement de Navalny. UNE enquête séparée de Bellingcat en octobre a affirmé que la Russie avait poursuivi son programme de développement de Novichok bien après la date limite officiellement annoncée, déguisée derrière un réseau d’institutions gérées par l’État.

L’enquête Bellingcat ne dit pas comment Navalny a été empoisonné, mais elle indique que cela aurait pu être la nuit avant son vol du matin à Moscou au bar de l’hôtel Xander de Tomsk. Selon Bellingcat, Navalny a commandé une Bloody Mary vers 23 h 15, mais le barman lui a dit qu’il n’avait pas les ingrédients et a suggéré un Negroni à la place. Navalny a dit à Bellingcat qu’il ne pouvait pas prendre plus d’une gorgée parce que « le cocktail avait le goût de la chose la plus dégoûtante de ma vie ».

Dans son message vidéo de lundi, Navalny a révélé ce qu’il avait dit être une tentative antérieure de l’empoisonner. Pendant ses vacances dans la province russe de Kaliningrad, sur la côte baltique, le 6 juillet, l’épouse de Navalny, Julia, s’est sentie malade en se dirigeant vers un café. Au café, elle était trop malade pour manger et est retournée à leur hôtel, dit-elle. Elle a expliqué qu’elle pouvait à peine marcher, se reposer sur des bancs et s’appuyer contre des arbres. Elle s’est reposée à l’hôtel et s’est sentie mieux plus tard, a déclaré Navalny.

« Un département entier du FSB dirigé par de hauts fonctionnaires mène cette opération depuis trois ans et demi, au cours desquels ils ont tenté à plusieurs reprises de me tuer, moi et mes proches, en utilisant une arme chimique obtenue dans un laboratoire d’État secret », a déclaré Navalny. Lundi. « C’est donc déjà un fait incontestable que nous avons affaire à une opération gouvernementale. »