Le critique de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, emprisonné pendant 19 ans supplémentaires pour « extrémisme » | Nouvelles du monde

Le chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny a été condamné à 19 ans supplémentaires derrière les barreaux pour des accusations que ses partisans ont inventées de toutes pièces pour le tenir encore plus longtemps à l’écart de la politique.

L’homme de 47 ans, qui est du président Vladimir Poutine le critique national le plus féroce, purge déjà plus de 11 ans de prison pour fraude et autres crimes présumés qui, selon lui, sont également faux.

Chez Monsieur Navalny mouvement politique a été interdit et déclaré « extrémiste ».

Les procureurs de l’État avaient demandé au tribunal de le renvoyer encore deux décennies dans une colonie pénitentiaire pour six chefs d’accusation distincts, notamment pour incitation et financement d’activités extrémistes et création d’une organisation extrémiste.

Il est largement considéré comme une stratégie délibérée et politiquement motivée du Kremlin pour faire taire son adversaire le plus virulent, qui a dénoncé la corruption officielle et organisé des manifestations à grande échelle.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux via ses avocats et assistants, M. Navalny a déclaré que l’issue de l’affaire n’avait pas d’importance car il était également menacé d’accusations de terrorisme qui pourrait entraîner des décennies de prison.

Il a dit: « Ça va être une longue phrase. Ce qu’on appelle ‘stalinien’. »

Il a déclaré que le but était d’effrayer les Russes, mais les a exhortés à ne pas laisser cela se produire et à réfléchir sérieusement à la meilleure façon de résister à ce qu’il a appelé les « méchants et voleurs du Kremlin ».

Les accusations portent sur son rôle dans son mouvement aujourd’hui disparu à l’intérieur de la Russie, que les autorités ont accusé d’avoir tenté de déclencher une révolution en cherchant à déstabiliser le pays.

Dans sa déclaration finale du mois dernier, prononcée à huis clos à la prison de Melekhovo, à environ 235 km à l’est de Moscou où il purge sa peine, M. Navalny a expliqué pourquoi il continuerait à s’opposer aux autorités russes.

Il a dit : « Pour qu’un nouveau pays libre et riche naisse, il faut qu’il ait des parents. Ceux qui le veulent. Qui l’attendent et qui sont prêts à faire des sacrifices pour sa naissance. »

M. Poutine, au pouvoir depuis 1999, devrait briguer un nouveau mandat présidentiel de six ans en 2024.

Alors que la Russie mène ce qu’il appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine et enfermé dans ce qu’il décrit comme une bataille existentielle avec l’Occident, M. Poutine dit qu’il est vital que le pays reste uni.

Vladimir Poutine devrait briguer un nouveau mandat de six ans en 2024





En février, le dirigeant russe a ordonné au service de sécurité intérieure du FSB d’intensifier ses activités et a déclaré qu’il était nécessaire « d’identifier et d’arrêter les activités illégales de ceux qui tentent de diviser et d’affaiblir notre société ».

M. Navalny, qui au cours de la dernière décennie a fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, a été arrêté en janvier 2021 après son retour d’Allemagne à Moscou où il avait été soigné pour ce que les médecins allemands ont déclaré être empoisonnement par un agent neurotoxique de l’ère soviétique.

Le Kremlin, qui l’a accusé à un moment donné de travailler avec la CIA pour saper la Russie, a nié toute implication dans ce qui lui est arrivé et nie avoir persécuté M. Navalny.

Il a affirmé qu’il n’a jamais représenté un défi politique sérieux et que son cas est purement une question juridique pour les tribunaux.