Le critique de Poutine, Navalny, détenu dans un “placard” après que l’équipe a partagé une liste de “fantassins”

Alexeï Navalny, archi-critique du Kremlin emprisonné, a été enfermé à l’isolement un jour après que son équipe a publié les noms de 200 « fauteurs de guerre » qui, selon eux, devraient être sanctionnés.

S’exprimant depuis sa cellule dans la colonie à sécurité maximale à régime strict de Melekhovo, Navalny a affirmé que Vladimir Poutine cherchait désespérément à le faire taire, car il était en colère que la liste provocante ait été rendue publique.

Alexei Navalny a été enfermé à l’isolement pour “être trop actif politiquement” Crédit : Reuters

La colonie de Melekhovo est une prison particulièrement violente 1 crédit : East2West

“Je suis de retour à l’USD [Special Housing Unit]”, a écrit Navalny dans une mise à jour sur son profil Facebook.

“Ils m’ont laissé sortir dimanche soir, et lundi après-midi ils m’ont enfermé à nouveau, ne cachant pas le fait que je ne sortirai plus de ce trou.

“Le SHU est évidemment un placard infernal et est tout à fait désagréable.”

L’ennemi de Poutine a déclaré qu’il avait d’abord été enfermé pendant trois, puis cinq, puis sept jours, et s’attend à rester enfermé dans l’isolement pendant encore 15 jours car il est considéré comme “trop ​​actif politiquement pour un prisonnier”.

Cela survient un jour après que son équipe, connue sous le nom de Fondation internationale anti-corruption (ACF, ou MFBK), a publié une liste de 200 oligarques qu’elle accuse d’être “directement responsables de la guerre d’agression lancée contre l’Ukraine”.

La liste de 200 noms fait partie d’une “Liste de 6 000” complices de Poutine et facilitateurs de guerre russes.

La liste a été établie à la demande du Foreign Office britannique.

“Le Kremlin est vraiment furieux contre notre travail pour promouvoir la “Liste des 6 000″ – la liste des oligarques, des pots-de-vin et des bellicistes, contre lesquels des sanctions doivent être imposées”, a déclaré Navalny.

« Les personnes inscrites sur la liste sont très inquiètes et demandent que des mesures soient prises pour faire « reculer » l’ACF (et moi personnellement) ».

Il a poursuivi: “Leur message est le suivant : ne pensez pas que nous sommes trop gênés de vous garder au SHU pour des raisons ridicules. Vous voulez que nous nous interdisions d’aller à Nice et à Londres ? Bien, alors vous ne resterez pas simplement en prison, mais sur un tabouret de fer dans une cellule de 2 mètres sur 3 ne mangeant que de la salive.”

Navalny a ajouté : « À l’heure actuelle, seuls 46 des 200 oligarques les plus importants de Poutine sur la liste Forbes sont sous le coup de sanctions. Les propagandistes appelant aux meurtres se rendent le week-end à Berlin.

“Cette situation est absolument confortable pour l’élite de Poutine – les quelques milliers de familles pour la prospérité desquelles ce régime existe et pour lesquelles Poutine mène cette guerre.”

Selon l’archi-critique du Kremlin, imposer immédiatement des sanctions aux 200, puis aux 6 000 individus litigieux pourrait « briser le statu quo » et finalement conduire à un changement de leur loyauté envers Poutine.

Cela survient alors qu’un certain nombre de chefs de Poutine ont été explosés, empoisonnés et abattus par les ennemis de l’homme fort alors que “le filet se referme sur le tyran russe”.

Les personnes ciblées dans la liste des 200 comprennent des responsables militaires russes, des oligarques, des ministres fédéraux, des législateurs, des journalistes, des célébrités et des responsables de l’application des lois.

L’équipe de Navalny a souligné le rôle « propagandiste » de six personnes : le ministre des Finances et membre du Conseil de sécurité Anton Siluanov, l’assistant présidentiel Vladimir Medinsky, la présidente de la Banque centrale Elvira Nabiullina, l’homme d’affaires Iskandar Makhmudov et la journaliste de télévision Yekaterina Andreyeva et la présentatrice d’origine géorgienne Tina Kandelaki.

Les célébrités incluses dans la liste cible incluent l’acteur Marat Basharov, les chanteurs Nikolai Baskov, Yulia Chicherina et Filipp Kirkorov, ainsi que le philosophe Aleksandr Dugin.

le législateur Adam Delimkhanov ; et la femme d’affaires Svetlana Krivonogikh – qui est considérée comme l’une des anciennes partenaires de Poutine – figurent également sur la liste.

En juin, Navalny a été transféré à Melekhovo dans le cadre du début de la peine de neuf ans de 45 ans dans une affaire que les partisans de l’opposition et l’Occident ont décrite comme politiquement motivée.

La colonie pénitentiaire de Melekhovo est connue pour le viol et la torture des détenus.

Navalny est décrit comme le critique que Poutine “craint le plus” par le Washington Post.