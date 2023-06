Le critique de Poutine, Navalny, appelle à une campagne anti-Moscou alors que le procès pour extrémisme commence

Lundi, le porte-parole emprisonné de Vladimir Poutine et chef de l’opposition russe, Alexeï Navalny, a appelé ses partisans à faire campagne contre les actions de Moscou contre l’Ukraine alors que son procès commençait pour des accusations d’extrémisme qui pourraient le conduire derrière les barreaux pendant 30 ans supplémentaires.

Le procès de Navalny a eu lieu dans la colonie pénitentiaire n° 6, un établissement à sécurité maximale de Melekhovo, situé à environ 240 km à l’est de Moscou.

Le dirigeant anti-russe est actuellement détenu dans l’établissement pour fraude et outrage au tribunal, qui, selon lui, sont politiquement motivés.

Bien que Navalny ait exigé qu’un juge maintienne le procès ouvert au public, il a été fermé peu de temps après son ouverture.

La fermeture signifiait que les journalistes n’étaient pas autorisés dans la salle d’audience, bien qu’ils puissent regarder la procédure en vidéo dans un bâtiment séparé. Les parents de Navalny n’ont pas non plus été autorisés à assister en personne à l’audience.

Tout en exhortant les tribunaux à laisser l’audience ouverte, Navalny et ses avocats ont affirmé que les autorités s’efforçaient de supprimer les détails en raison de la faiblesse de l’affaire.

« Les enquêteurs, les procureurs et les autorités en général ne veulent pas que le public soit au courant du procès », a déclaré Navalny.

Le père de Navalny, Anatoly Navalny, a déclaré aux journalistes que la décision d’avoir un procès à huis clos montrait « l’absence totale de honte, de conscience et de dignité ».

Les alliés de Navalny ont publié une déclaration de sa part sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a déclaré que la décision du tribunal de clore le procès était un signe de peur de Poutine. Navalny a également annoncé une nouvelle campagne contre la décision de Moscou d’envoyer des troupes en Ukraine.

Il a appelé ses partisans à tendre la main à des millions de personnes pour exposer et « combattre les mensonges de Poutine et l’hypocrisie du Kremlin », arguant que la campagne pourrait être exécutée à l’aide d’applications de messagerie non contrôlées par le gouvernement.

« Personne d’autre que nous ne pourrait entrer dans ce combat pour le cœur et l’esprit de nos citoyens, nous devons donc le faire et gagner », a déclaré Navalny.

En 2021, Navalny a été emprisonné après son retour en Russie à la suite d’un incident au cours duquel il a été empoisonné. À l’époque, Navalny recevait des soins médicaux en Allemagne. Il a imputé l’attaque, qui impliquait un agent neurotoxique de l’ère soviétique, au président russe Poutine.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.