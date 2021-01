MOSCOU – Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a été arrêté dimanche dans un aéroport de Moscou alors qu’il tentait d’entrer dans le pays depuis l’Allemagne, où il avait passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin.

La détention de Navalny au contrôle des passeports à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou était largement attendue car le service pénitentiaire russe a déclaré qu’il avait violé les conditions de libération conditionnelle d’une condamnation avec sursis suite à une condamnation pour détournement de fonds en 2014.

Le service pénitentiaire a déclaré qu’il serait maintenu en détention jusqu’à ce qu’un tribunal statue sur son cas. Aucune date de comparution au tribunal n’a été immédiatement annoncée. Le service a déclaré plus tôt qu’il chercherait à faire purger Navalny sa peine de 3 ans et demi derrière les barreaux.

Navalny, 44 ans, qui est l’ennemi le plus important et le plus déterminé du président Vladimir Poutine, a dissipé les inquiétudes concernant l’arrestation alors qu’il montait à bord de l’avion à Berlin.

« C’est impossible. Je suis un homme innocent », dit-il.

L’arrestation soulève des tensions en Russie à l’approche des élections au parlement national de cette année, au cours desquelles l’organisation de Navalny devrait être active pour tenter de vaincre les candidats pro-Kremlin. Navalny a décidé de quitter Berlin de son plein gré et n’était pas sous pression apparente pour quitter l’Allemagne.

«C’est un véritable acte de bravoure pour Alexei Navalny de retourner en Russie, étant donné que des agents du gouvernement ont déjà tenté de le tuer une fois», a tweeté le directeur exécutif de Human Rights Watch, Kenneth Roth. « Mais il veut naturellement faire partie du mouvement pro-démocratie en Russie, pas un dissident en exil. »

Le choix du président élu Joe Biden comme conseiller à la sécurité nationale a appelé les autorités russes à libérer Navalny.

« Monsieur. Navalny devrait être immédiatement libéré et les auteurs de l’attaque scandaleuse contre sa vie doivent être tenus pour responsables », a déclaré Jake Sullivan dans un tweet.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a répondu à une question sur l’arrestation en disant: «A-t-il été arrêté en Allemagne? Je ne suis pas à jour », selon le site d’information en ligne Podyom. Peskov, comme Poutine, est connu pour éviter de dire le nom de Navalny.

Navalny a une popularité considérable à Moscou. De nombreux partisans se sont rendus dimanche à l’aéroport de Vnukovo où son vol devait atterrir, bien qu’il ait été détourné vers Chérémétiévo sans explication.

L’organisation OVD-Info qui surveille les arrestations politiques a déclaré qu’au moins 53 personnes avaient été arrêtées, y compris des partisans de Navalny et des journalistes, à Vnukovo, où le hall des arrivées avait été bloqué et des véhicules de transport de prisonniers stationnés à l’extérieur. Il y a eu au moins trois détentions à Sheremetyevo, a-t-il déclaré.

Le journal indépendant Novaya Gazeta et les médias sociaux de l’opposition ont rapporté dimanche que plusieurs partisans de Navalny à Saint-Pétersbourg avaient été retirés des trains à destination de Moscou ou avaient été empêchés d’embarquer tard samedi et tôt dimanche matin, y compris le coordinateur de son personnel pour la région de la Russie. deuxième plus grande ville.

Navalny est tombé dans le coma alors qu’il était à bord d’un vol intérieur de Sibérie à Moscou le 20 août. Il a été transféré d’un hôpital de Sibérie à un hôpital de Berlin deux jours plus tard.

Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, ainsi que des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à un agent neurotoxique Novichok de l’ère soviétique.

Plus:L’opposant de Poutine Alexei Navalny empoisonné avec l’agent neurotoxique de l’ère soviétique Novichok

Les autorités russes ont insisté sur le fait que les médecins qui ont traité Navalny en Sibérie avant son transport aérien en Allemagne n’ont trouvé aucune trace de poison et ont mis au défi les autorités allemandes de fournir la preuve de son empoisonnement. La Russie a refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, invoquant un manque de preuves que Navalny avait été empoisonné.

Le mois dernier, Navalny a publié l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’il a dit avoir passé à un homme qu’il a décrit comme un membre présumé d’un groupe d’agents du Service fédéral de sécurité, ou FSB, qui l’aurait empoisonné en août, puis tenté de le couvrir. vers le haut. Le FSB a qualifié l’enregistrement de faux.

Navalny est une épine aux côtés du Kremlin depuis une décennie, inhabituellement durable dans un mouvement d’opposition souvent démoralisé par les répressions.

Il a été emprisonné à plusieurs reprises dans le cadre de manifestations et a été condamné à deux reprises pour des méfaits financiers dans des affaires qui, selon lui, étaient politiquement motivées. Il a subi des lésions oculaires importantes lorsqu’un agresseur lui a jeté un désinfectant au visage et a été emmené de prison à l’hôpital en 2019 avec une maladie que les autorités ont qualifiée de réaction allergique mais que beaucoup soupçonnaient d’être un empoisonnement.

Avocat de formation, il a commencé son ascension en se concentrant sur la corruption dans le mélange trouble de la politique et des affaires en Russie. En 2008, il a acheté des actions de sociétés pétrolières et gazières russes, afin de pouvoir faire pression pour la transparence en tant qu’actionnaire activiste.

Le travail de Navalny pour dénoncer les élites corrompues avait un appel de portefeuille au sentiment répandu du peuple russe d’être trompé. Les chaînes de télévision contrôlées par l’État russe ont ignoré Navalny, mais ses enquêtes sur les contrats douteux et les modes de vie luxueux des fonctionnaires ont attiré une large attention grâce aux chaînes arrière de vidéos YouTube et de publications sur les réseaux sociaux qui ont souvent montré son sens de l’humour sardonique.

En 2013, il s’est classé deuxième dans la course à la mairie de Moscou derrière le candidat du parti au pouvoir de Poutine Russie unie. Cela l’a établi comme une force formidable et une inquiétude pour le Kremlin.

Il avait l’intention de se présenter à la présidence en 2018, mais a été exclu du scrutin en raison de ses précédentes condamnations pénales. Ses propres obstacles juridiques et les autorités d’obstruction généralisées opposées à d’autres candidats indépendants à la recherche d’une fonction publique ont conduit Navalny et son organisation à adopter une nouvelle stratégie pour les élections au conseil municipal de Moscou de 2019.

L’initiative «Smart Vote» a analysé quel candidat dans chaque district semblait avoir les meilleures chances de battre le choix de Russie unie et a tenté d’obtenir un soutien pour ce candidat.

L’initiative semble être un succès, avec près de la moitié des sièges du conseil municipal allant à des candidats de «l’opposition systémique», bien que son efficacité ne puisse être quantifiée. Navalny a l’intention de redéployer la même stratégie lors des élections législatives nationales de cette année.

Geir Moulson à Berlin et Jim Heintz à Moscou ont contribué à ce rapport.

