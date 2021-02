Un critique du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été verrouillé par Twitter pour avoir incité à «l’abus et au harcèlement» à propos d’un article qui citait simplement un célèbre discours anti-Trump de la représentante Maxine Waters (D-Californie), avec des noms modifiés.

Twitter a déclaré à l’utilisateur @CuomoWatch que son compte était verrouillé pour avoir enfreint la politique contre « Harcèlement ciblé » parce que la publication du 28 janvier incitait à la violence et espérait que quelqu’un pourrait subir des blessures physiques, selon une capture d’écran publiée vendredi après-midi par Donald Trump Jr.

Twitter a suspendu ce type pour avoir cité @RepMaxineWaters et en remplaçant «Cuomo» par «Trump». Waters n’a jamais été sanctionnée pour ses propos d ‘«incitation», mais il l’a citée mot pour mot. pic.twitter.com/7JjmYmxdFx – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 février 2021

Le fils de l’ancien président a noté que l’utilisateur citait textuellement le discours de Waters, ne remplaçant que «Cuomo» pour « Atout. »

«Si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule et vous les repoussez, et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part, « Waters a dit à une foule en Californie en juin 2018. Elle l’a également répété plus tard à la télévision.

Sa rhétorique a suivi les attaques contre l’attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders, la secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen et le conseiller du président Donald Trump, Stephen Miller.

Aussi sur rt.com Dieu est de notre côté! Maxine Waters appelle les restaurants et les stations-service à huer l’administrateur Trump

Les démocrates avaient organisé des manifestations contre les responsables de l’administration Trump au sujet de la politique d’immigration du président visant à dissuader les passages illégaux de frontières. Les premières actions de l’administration Biden ont été de révoquer les politiques frontalières de Trump et de dire que les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile seront les bienvenus aux États-Unis en nombre record.

Cuomo, un démocrate, a attiré les critiques des New-Yorkais sur toutes les convictions politiques sur ses politiques draconiennes de verrouillage de Covid-19 – mais principalement pour ses ordres selon lesquels les personnes infectées par le coronavirus soient admises dans des maisons de retraite, entraînant la mort de plus de 15000 personnes âgées. les patients.

Plus tôt cette semaine, un assistant de Cuomo a admis qu’ils cachaient l’étendue exacte de la catastrophe afin d’empêcher le ministère de la Justice sous Trump d’enquêter et de les poursuivre, suscitant de nouvelles condamnations. Selon l’aide elle-même, le mur de pierre a fonctionné et le DOJ n’a jamais ouvert de sonde.

Aussi sur rt.com Fraîchement banni du projet Veritas, Twitter est accusé d’avoir donné un laissez-passer au projet Lincoln anti-Trump pour avoir publié les premiers ministres des anciens membres

Twitter a également été critiqué pour ce qui semble être une application hautement sélective et arbitraire de ses règles. Alors que le critique d’un Cuomo était interdit pour parodie, la même règle a été utilisée en octobre pour interdire un socialiste autoproclamé sur une métaphore, et le magasin de journalisme d’infiltration conservateur Project Veritas était « Suspendu définitivement » jeudi pour avoir prétendument doxxing un dirigeant de Facebook.

Cependant, Twitter a décidé que les ex-républicains anti-Trump du Lincoln Project n’avaient pas enfreint leurs règles, même après avoir publié des messages privés obtenus de manière inappropriée afin de faire honte à un ancien employé et à un journaliste.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!