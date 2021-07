Le critique chinois, le sénateur Tommy Tuberville de l’Alabama, a violé la loi STOCK

Le sénateur Tommy Tuberville de l’Alabama s’est présenté aux élections tout en défendant l' »état de droit » et en critiquant la Chine – mais en moins de huit mois au travail, le républicain a enfreint une loi fédérale sur la transparence financière, tout en vendant des options d’achat d’actions du leader chinois de l’e -société commerciale.

Tuberville, un nouveau rapport de divulgation financière révèle, a échoué, comme l’exige la loi STOCK Act, à divulguer des informations sur environ 130 transactions sur actions et options sur actions exécutées de janvier à mai dans un délai maximum de 45 jours mandaté par cette loi, qui s’applique aux membres du Congrès.

Les transactions variaient en valeur totale de 894 000 $ à plus de 3,5 millions de dollars, selon le rapport déposé vendredi dernier, qui répertorie les valeurs en fourchettes et non en termes absolus.

Ces transactions comprenaient une vente le 25 janvier d’options de vente d’actions pour Alibaba Group Holding Limited, le géant chinois du commerce électronique.

La vente des options de vente – qui donneraient à leurs détenteurs le droit de vendre Alibaba à un prix par action de 230 $ d’ici le 19 septembre – était évaluée entre 15 001 $ et 50 000 $.

Cette vente est intervenue après que Tuberville, un ancien entraîneur de football universitaire qui a fustigé le gouvernement chinois, a cédé un investissement dans Alibaba à la mi-2020, des mois avant de remporter les élections au Sénat.

Les transactions et le défaut de Tuberville de les déclarer avant la date limite de la loi STOCK ont été révélés pour la première fois dans un article de Business Insider.

Business Insider a noté que Tuberville avait également acheté et vendu des actions et des options d’achat d’actions dans des entreprises « dans une variété d’entreprises particulièrement sensibles à la » pandémie de Covid, notamment Regeneron Pharmaceuticals, Johnson & Johnson et 3M, alors même qu’il siège au Comité sénatorial de la santé. , Éducation, Travail et Pensions.

Le dépôt tardif de Tuberville n’est que le dernier d’une série de controverses impliquant des transactions boursières individuelles par des membres du Congrès, qui, malgré les appels de groupes de défense du bon gouvernement, sont autorisés à acheter et à vendre des actions de sociétés individuelles, dont beaucoup sont affectées par les lois fédérales. législation.

L’année dernière, les procureurs fédéraux ont enquêté sur les ventes d’actions, avant une chute du cours des actions alimentée par un coronavirus, par et liés au sénateur Richard Burr, RN.C. Le sénateur Jim Inhofe de R-Okla., alors-sen Kelly Loeffler, R-Ga. et la sénatrice Dianne Feinstein, D-Calif.

Ces enquêtes se sont terminées sans qu’aucune accusation n’ait été déposée – mais les enquêtes et les détails sur les métiers controversés ont été largement diffusés au moment où Tuberville se présentait aux élections.

Une porte-parole de Tuberville a déclaré à CNBC que l’ancien entraîneur de l’Université d’Auburn n’était même pas au courant des transactions d’actions et d’options d’achat d’actions détaillées pour la première fois mardi par Business Insider et qu’en conséquence, elle ne savait pas non plus qu’elles devaient être divulguées avant la date limite de la loi STOCK.

Elle a affirmé que Tuberville avait des conseillers financiers qui gèrent ses transactions boursières – mais elle n’a pas identifié ces gestionnaires lorsque CNBC a demandé qui ils étaient.

La porte-parole a déclaré dans un e-mail : « Le sénateur Tuberville a depuis longtemps des conseillers financiers qui gèrent activement son portefeuille sans son implication au quotidien ».

« Le sénateur Tuberville ne savait pas que les transactions spécifiques signalées dans ce rapport de transaction périodique particulier avaient eu lieu », a-t-elle déclaré.

« Après avoir pris connaissance des transactions, la sénatrice a rapidement préparé et soumis ce rapport au comité sénatorial d’éthique », a-t-elle déclaré.

« Le sénateur a mis en place des processus pour faire avancer les rapports en temps opportun », a ajouté la porte-parole.

Un certain nombre de sénateurs observés par les enquêteurs fédéraux l’année dernière avaient également déclaré qu’ils n’avaient pas personnellement effectué d’opérations pour leurs portefeuilles d’actions.

CNBC a demandé si quelqu’un du bureau de Tuberville serait sanctionné pour son non-respect de la date limite de la loi STOCK et si Tuberville se débarrasserait de son équipe de gestion de portefeuille.

La porte-parole n’a répondu à aucune des questions.

Interrogée sur Alibaba, la porte-parole a indiqué qu’elle avait déclaré aux journalistes plus tôt cette année que l’investissement de Tuberville dans les actions d’Alibaba avait été inférieur à 5 000 $, et qu’une fois qu’il s’est rendu compte qu’il possédait l’action au début de 2020 « , il a demandé à ses conseillers de céder dans la bourse. »

Ce désinvestissement a eu lieu presque au milieu de 2020, le 1er juin de la même année, a-t-elle déclaré.