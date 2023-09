Le crime organisé et les vols n’augmentent pas beaucoup, selon une étude de la NRF

Le vol dans les commerces de détail a attiré l’attention des masses ces dernières années, depuis des vidéos surprenantes de type smash-and-grab au plus profond de la pandémie de Covid jusqu’aux appels aux résultats des entreprises où les détaillants aiment Cible et Casier à pied sont discuter des pertes de le crime organisé de vente au détail plus que jamais.

Mais l’effet du vol sur les résultats des détaillants est à peu près le même qu’il l’a été depuis des années., selon les dernières données publiées mardi dans le cadre d’une enquête sectorielle largement utilisée menée par la Fédération nationale du commerce de détail.

La démarque inconnue totale dans le commerce de détail a atteint plus de 112 milliards de dollars en 2022, contre 93,9 milliards de dollars l’année précédente, selon la dernière enquête nationale sur la sécurité du commerce de détail. Ce chiffre, qui prend en compte divers types de pertes de stocks, notamment le vol, les dommages et les erreurs des fournisseurs, augmente généralement à mesure que les ventes au détail augmentent.

Alors que les détaillants et la NRF affirment de plus en plus que la criminalité réduit les bénéfices, les pertes dues aux vols internes et externes l’an dernier ont été largement comparables aux tendances historiques. Ils représentaient 65 % de la démarque inconnue totale, selon l’enquête.

Le vol externe, qui inclut le crime organisé de vente au détail, a de nouveau été signalé comme la plus grande source de démarque inconnue l’année dernière avec 36,15 %, mais il était légèrement inférieur à 37 % en 2021. Le vol interne, ou les biens volés par les employés, a légèrement augmenté, passant de 28,5 % à 28,85 %. % en 2021. Les défaillances et erreurs de processus et de contrôle représentaient 27,29 % de la démarque inconnue en 2022, contre 25,7 % l’année précédente.