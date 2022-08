«Le crime était une petite partie de la société de Kelowna, mais plus maintenant»: MLA Merrifield

Rene Merrifield, député provincial de Kelowna-Mission, veut vous entendre sur la criminalité.

« Le crime était autrefois une partie assez petite de notre société de Kelowna, mais plus maintenant », a déclaré Merrifield.

Elle faisait référence à un récent rapport de Statistique Canada selon lequel la région métropolitaine de recensement de Kelowna avait le taux de criminalité le plus élevé au pays en 2021.

Le taux de gravité des crimes déclarés par la police était le deuxième plus élevé au Canada, derrière Lethbridge. Merrifield a noté qu’il est bien documenté que les récidivistes et les récidivistes sont un problème et qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème de maintien de l’ordre.

« Le budget du service de police de Kelowna a augmenté de 84 % au cours des dernières années », a-t-elle déclaré. “Injecter plus d’argent dans la police ne va pas aider à moins qu’il y ait d’autres soutiens en place.”

Malgré les arrestations qu’ils effectuent, le reste du système ne fonctionne pas comme il le devrait, et ces agents voient ces mêmes délinquants jour après jour, a ajouté Merrifield. Elle a dit que le système était en panne et que les gens prenaient les choses en main.

« Un employé de magasin s’enfuit après avoir été cambriolé et appréhende le suspect. Un groupe Facebook démarre pour surveiller le vol et la criminalité à Kelowna, appelé « Take Back Kelowna ».

Merrifield a ajouté que la GRC fait sa part, mais que le gouvernement pourrait faire beaucoup plus.

