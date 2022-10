Le crime et Trump au centre du débat du seul gouverneur de New York

ALBANY, NY (AP) – Les combats contre le crime, l’avortement et l’insurrection meurtrière du Capitole américain ont occupé le devant de la scène mardi alors que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a affronté son adversaire républicain, le représentant américain Lee Zeldin, lors du seul débat télévisé du gouverneur de la campagne.

Hochul a fustigé le soutien passé de Zeldin aux restrictions sur l’avortement et à l’ancien président Donald Trump, tandis que Zeldin s’est engagé à abroger les réformes libérales de la justice pénale et a critiqué la volonté de Hochul d’envoyer des millions aux prestataires d’avortement pour élargir l’accès à une augmentation prévue des patients hors de l’État.

Hochul a qualifié Zeldin de “négationniste des élections” et de “négationniste du changement climatique” alors qu’elle tentait de le relier à Trump, qui bénéficiait de peu de soutien à New York.

“Dans le monde de Lee Zeldin, vous renversez les résultats des élections avec lesquels vous n’êtes pas d’accord”, a déclaré Hochul.

Zeldin a voté contre la certification des résultats des élections présidentielles de 2020 en Arizona et en Pennsylvanie.

Les fausses allégations de Trump concernant la fraude à l’élection présidentielle de 2020 se sont transformées en ordres de marche qui ont convoqué des partisans à Washington, DC, et ils ont ensuite pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, cherchant à bloquer violemment la victoire du démocrate Joe Biden.

Lorsqu’un modérateur du débat lui a demandé s’il voterait à nouveau contre la certification des résultats, Zeldin n’a pas directement répondu oui ou non.

Il a plutôt déclaré qu’il voulait se concentrer sur l’avenir et se battre pour instituer des lois sur l’identification des électeurs afin de protéger l’intégrité des élections.

Hochul a également demandé à Zeldin : « Donald Trump est-il un grand président ? Oui ou non?”

Zeldin a salué le bilan de Trump sur les politiques allant d’Israël à la politique frontalière américaine pour contenir la pandémie.

Et quand un modérateur a demandé à Zeldin s’il accepterait les résultats de l’élection s’il perdait, Zeldin a répondu : “Eh bien, tout d’abord, perdre n’est pas une option. Deuxièmement, jouer avec votre question hypothétique, bien sûr.

Hochul, l’ancienne lieutenante-gouverneure de l’État qui a pris ses fonctions après la démission de son successeur pour éviter une probable mise en accusation, a joui d’une forte avance sur Zeldin dans la plupart des sondages cette année.

Mais Zeldin reste un concurrent, bénéficiant d’un soutien dans de larges pans du nord de l’État de New York. Certains sondages récents suggèrent que l’écart entre les candidats pourrait se réduire.

Le républicain de Long Island a passé une grande partie de l’année à protester contre une série de fusillades et d’autres crimes violents, y compris une série d’attaques non provoquées contre les métros de New York. Deux adolescents ont également été blessés lors d’une fusillade en voiture devant son domicile au début du mois.

Zeldin a accusé mardi Hochul de ne pas avoir pris au sérieux les préoccupations des New-Yorkais concernant les crimes dans le métro et les crimes de haine contre les communautés juives et asiatiques-américaines.

Il a également fait valoir que l’opposition libérale à l’extraction du gaz naturel et aux nouveaux pipelines à New York nuit à l’économie de l’État.

“Vous êtes plus pauvre et moins en sécurité à cause de Kathy Hochul et des politiques extrêmes”, a déclaré Zeldin, ajoutant : “Vous méritez mieux.”

New York a été parmi les premiers États à réduire l’utilisation de la caution en espèces pour les accusés à partir de 2020.

Avant et après les réformes, seule une petite fraction des personnes libérées en attendant leur procès – moins de 1 % – ont été de nouveau arrêtées pour des crimes violents.

Hochul a noté que d’autres villes et États sans lois similaires sur la caution en espèces ont connu des pics de criminalité depuis 2020.

Marina Villeneuve, L’Associated Press