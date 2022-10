Le crime et la loi SAFE-T occupent une place importante dans la course au procureur général – Shaw Local

Le crime et le rôle du procureur général dans sa lutte ont dominé le débat virtuel de la semaine dernière entre le procureur général sortant de l’Illinois, Kwame Raoul, un démocrate de Chicago, et le challenger républicain Thomas Devore du sud de l’État de Greenville.

Le libertarien Daniel K. Robin, un avocat à la retraite, se présente également aux élections du 8 novembre.

Au cours du débat d’une heure organisé par les éditeurs de médias de l’Illinois Associated Press et Capitol News Illinois, DeVore a déclaré son opposition à la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité aujourd’hui – mieux connue sous le nom de loi SAFE-T – affirmant qu’elle est inconstitutionnelle. .

Le paquet de réforme de la justice pénale comprend des changements dans la certification de la police, rend obligatoire l’utilisation de caméras corporelles, renforce les exigences pour l’utilisation de la force mortelle et élimine la caution en espèces à partir du 1er janvier. Les critiques disent que cette dernière disposition rendra la tâche plus difficile pour les procureurs. d’avoir des prévenus criminels dangereux détenus en attendant leur procès.

DeVore a déclaré que si la loi SAFE-T résiste aux contestations judiciaires auxquelles elle est actuellement confrontée, le bureau du procureur général aura l’obligation de la respecter. Mais, a-t-il ajouté, il a une “obligation égale” envers les résidents de l’Illinois de soulever la question de savoir si la loi a été adoptée de manière constitutionnelle.

“Le procureur général a le devoir envers les habitants de cet État de les défendre contre les comportements inconstitutionnels du bureau du gouverneur, de la législature, et c’est à cela que nous avons affaire ici”, a-t-il déclaré.

Raoul a reconnu que des éléments de la loi avaient besoin d’être clarifiés. Les législateurs sont en contact avec les procureurs de l’État, les chefs de police et d’autres, a-t-il dit, et “il pourrait y avoir des changements de langage pour les personnes qui pourraient constituer une menace pour le grand public ou pour un individu”.

Il dit que les législateurs ont “déjà revisité d’autres éléments de la loi SAFE-T” et pense que les problèmes liés à la libération sous caution seront résolus au cours du “processus législatif ordinaire”.

«Mon obligation en tant qu’avocat en général est envers la justice. Si les preuves sont telles ou la loi est telle que je devrais admettre l’inconstitutionnalité, je … devrais le faire », a déclaré Raoul. “Je ne pense pas que ce soit le cas ici, alors nous allons défendre vigoureusement les poursuites.”

Les candidats n’étaient pas d’accord sur le rôle du procureur général dans la poursuite des crimes locaux, qui incombe généralement au procureur de l’État d’un comté. DeVore a déclaré que le procureur général “peut choisir d’entrer dans n’importe quel comté de son choix et de poursuivre des affaires pénales s’il le juge nécessaire”.

Il a ensuite critiqué l’avocate de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, pour sa décision de ne pas poursuivre certains crimes, notamment des accusations de drogue de bas niveau et certaines infractions de vol. Lors d’un discours à l’Illinois State Fair, DeVore a déclaré à propos de Foxx: “Elle ferait mieux de poursuivre ou nous trouverons un moyen de la poursuivre.”

“Le pouvoir discrétionnaire des poursuites est une chose”, a déclaré DeVore lors du débat. “Lorsque vous prenez le pouvoir discrétionnaire des poursuites au point que vous pouvez vous-même commettre une faute officielle en omettant d’accomplir une obligation que la loi vous oblige à accomplir, c’est au moins une conversation qui doit avoir lieu” non seulement en ce qui concerne Foxx mais également avec d’autres agents publics.

DeVore a déclaré qu’il “enquêterait sur tout fonctionnaire de cet État, quel que soit son parti politique, s’il alléguait avoir commis un acte répréhensible, y compris le gouverneur”.

Raoul a qualifié les remarques de DeVore à propos de Foxx de dangereuses dans l’environnement actuel, ajoutant qu’elles sont “le signal de quelqu’un qui abusera de l’autorité accordée au procureur général”.

“Il y a eu des procureurs qui ont été poursuivis pour avoir abusé de leur autorité à des fins politiques”, a déclaré Raoul. “Quelqu’un qui fait ouvertement ces déclarations en tant que candidat au poste de procureur général ne devrait pas être autorisé à s’approcher de la porte du bureau du procureur général.”

“Vous ne vous contentez pas de dire que vous allez enquêter sur quelqu’un ou que vous allez poursuivre quelqu’un à moins que vous n’ayez des faits ou des preuves pour vous conduire dans cette direction”, a-t-il ajouté. “Vous n’utilisez pas le pouvoir de ce bureau comme un outil pour poursuivre des personnes que vous n’aimez tout simplement pas.”

Raoul a cité ses réalisations au cours de son premier mandat, notamment la création d’une plate-forme de traçage des armes à feu criminelles; le procès de son bureau contre un « marchand d’armes à feu voyou » qui fabriquait des armes illégales ; la poursuite des trafiquants d’armes ; obtenir de l’Assemblée générale l’autorité de poursuivre les crimes commis avec des armes à feu sur les routes nationales ; et le partenariat de son bureau avec le National Threat Assessment Center, une branche des services secrets, pour éviter la violence ciblée comme la fusillade de masse du 4 juillet à Highland Park.

