Le cricket pourrait être inclus aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1900 | Nouvelles du monde

Le cricket est sur le point de revenir aux Jeux olympiques dans cinq ans, soit plus d’un siècle depuis la dernière inclusion de ce sport.

Il rejoint le baseball/softball, le flag-football, la crosse et le squash parmi les cinq sports supplémentaires approuvés par les organisateurs des Jeux de Los Angeles.

Il n’y a eu qu’un seul match de cricket joué aux Jeux olympiques, lorsque la Grande-Bretagne a battu la France, hôte, lors d’un test à faible score pour remporter l’or aux Jeux de Paris en 1900.

Mais Los Angeles 2028 verra un tournoi T20 masculin et féminin.

LA28, organisateur des Jeux de 2028, a déclaré dans un communiqué que sa proposition serait « examinée » par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) pour « ratification » lors de la 141e session du CIO à Mumbai mardi prochain.

Jos Buttler, de l’Angleterre, lors de la demi-finale de la Coupe du monde de cricket T20 entre l’Angleterre et l’Inde à Adélaïde en 2022. Photo : AP





Cela fait seulement deux ans que l’instance dirigeante mondiale du cricket, l’International Cricket Council (ICC), a décidé de postuler pour une place aux Jeux olympiques.

Le président de la CCI, Greg Barclay, « ravi », a néanmoins lancé une mise en garde, avertissant qu’il ne s’agissait pas d’une « décision finale ».

Mais il l’a qualifié de « étape très importante vers la présence du cricket aux Jeux olympiques pour la première fois depuis plus d’un siècle ».

Selon les règles de l’ICC, chaque équipe doit effectuer les 20 overs qui lui sont alloués en une heure et 25 minutes, séparées par une pause de 20 minutes.

Les matchs se terminent en un peu plus de trois heures, ce qui en fait le choix naturel pour les Jeux olympiques, plutôt que les matches internationaux d’une journée, qui durent environ huit heures, et les matchs tests qui durent cinq jours.

Le T10, où les équipes ont la moitié des overs, n’a pas été pris en compte car il n’y a pas de coupe du monde T10.

Archers contre Waterdogs lors d’un match de championnat de la Premier Lacrosse League en Pennsylvanie. Photo : AP





Le succès du cricket féminin ces dernières années a également été un facteur déterminant après sa participation aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Le président de LA28, Casey Wasserman, a déclaré que les cinq sports proposés « enflamment l’imagination » et sont « pertinents, innovants et communautaires, pratiqués dans les cours, les cours d’école, les centres communautaires, les stades et les parcs aux États-Unis et dans le monde ».

« Ils amèneront de nouveaux athlètes aux Jeux, engageront diverses bases de fans et élargiront la présence des Jeux dans les espaces numériques. »

Le squash, quant à lui, est sur le point de faire sa première apparition aux Jeux olympiques, après avoir raté plusieurs fois, tout comme le flag-football – une alternative sans contact au football américain.

Le baseball/softball a été exclu de Paris 2024 après avoir été sélectionné pour Tokyo 2020, les villes hôtes pouvant soumettre les sports qu’elles souhaitent ajouter au calendrier.

La crosse, un sport d’équipe de contact, a figuré au programme olympique à cinq reprises, mais pas depuis 1948.