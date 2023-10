Le cricket parmi cinq sports pour obtenir la nomination aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 | Actualités olympiques

Le Conseil international de cricket (ICC) s’est déclaré « ravi » de la décision des organisateurs des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 de recommander l’inclusion du cricket aux Jeux.

Les organisateurs des Jeux olympiques de 2028 souhaitent que le cricket, le flag-football, la crosse, le squash ainsi que le baseball-softball soient ajoutés à leur programme des Jeux, ont rapporté les médias lundi.

« La liste [of sports to be added in Los Angeles] sera désormais soumis à l’approbation du Comité International Olympique (CIO) », a déclaré l’instance dirigeante du cricket dans un communiqué confirmant la recommandation.

Les recommandations des organisateurs seront soumises à l’approbation finale du CIO, avec une session prévue à Mumbai ce mois-ci.

« Nous sommes ravis que LA28 ait recommandé l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques », a déclaré le président de l’ICC, Greg Barclay.

« Bien que ce ne soit pas la décision finale, il s’agit d’une étape très importante vers la participation du cricket aux Jeux olympiques pour la première fois depuis plus d’un siècle, et nous attendons avec impatience que la décision finale soit prise lors de la session du CIO en Inde pendant la CCI. Coupe du monde de cricket masculin la semaine prochaine.

Sur les cinq sports recommandés par les organisateurs, trois n’ont jamais été inclus dans un programme olympique : le squash, la crosse et le flag-football, une option intéressante pour les Jeux organisés aux États-Unis, compte tenu de l’immense popularité de la National Football League (NFL).

Le cricket, qui jouit d’un énorme attrait mondial, reviendrait après être apparu une fois aux Jeux de 1900 après l’énorme succès du cricket féminin aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Le baseball a été inclus dans plusieurs Jeux précédents – et a été réintégré au programme de Tokyo après avoir été abandonné en 2012 et 2016 – mais ne fera pas partie des Jeux de Paris.

Le softball, disputé par des athlètes féminines, est apparu lors de cinq éditions précédentes des Jeux d’été et a également été exclu de l’agenda parisien.