Le cricket fleurit parmi les travailleurs migrants de la Coupe du monde du Qatar

DOHA, Qatar (AP) – Alors que l’aube se levait vendredi au Qatar, les ouvriers qui ont construit les stades de football, les routes et le métro de ce pays riche en énergie ont rempli des étendues vides d’asphalte et de sable pour pratiquer le sport qui leur tient le plus à cœur – le cricket.

Le sport qui s’est propagé aux confins de l’ancien empire britannique reste l’un des favoris des travailleurs sud-asiatiques qui alimentent les économies de la péninsule arabique, dont plus de 2 millions de travailleurs migrants au Qatar.

C’est un moment de répit pour les travailleurs, qui n’ont généralement que le vendredi de congé au Qatar et dans la plupart des autres pays arabes du Golfe. Et c’est celui qu’ils attendent avec impatience toute la semaine, au bâton et au bowling avant que la chaleur de la journée ne s’installe pleinement.

“C’est dans notre sang”, a déclaré l’ouvrier Kesavan Pakkirisamy alors qu’il entraînait son équipe sur un terrain de sable, la ligne d’horizon de Doha visible au loin. « Nous jouons au cricket depuis longtemps. C’est un voyage heureux pour nous.

Les droits des travailleurs sont au centre de cette Coupe du monde depuis que le Qatar a remporté la candidature pour le tournoi en 2010. Les travailleurs peuvent faire face à de longues heures, à l’extorsion et à de bas salaires. Le Qatar a révisé sa législation du travail pour instaurer un salaire minimum et délier les visas des employeurs, bien que les militants aient demandé instamment que davantage soit fait.

Le vendredi, cependant, les ouvriers contrôlent leur journée. Juste en bas de la route du siège mondial du réseau d’information par satellite du Qatar Al Jazeera, les travailleurs se sont rassemblés dans un parking et une autre grande étendue désertique coincée entre les routes.

Certains semblaient nerveux lorsque les journalistes d’Associated Press se sont arrêtés à leurs matchs, plusieurs demandant s’ils auraient des ennuis pour avoir joué au cricket dans des terrains vacants de sa nation autocratique. D’autres, cependant, souriaient et invitaient les visiteurs à regarder.

Hary R., un Indien de l’État du sud du Kerala, a montré à un journaliste l’application pour téléphone portable qu’il utilisait pour suivre les courses et les dépassements. Alors que le match de vendredi était amical, des tournois sont organisés entre les communautés indiennes et sri lankaises du Qatar pour se disputer la suprématie.

“Nous travaillons toute la semaine et nous devons simplement nous détendre et rencontrer nos amis juste pour passer du temps et nous divertir”, a-t-il déclaré. Ses coéquipiers des Strikers, dont certains portaient des uniformes assortis, lui ont crié de suivre le match.

Pakkirisamy, qui a crié des encouragements près de deux canapés abandonnés utilisés par les joueurs comme banc, a félicité son entreprise pour avoir aidé ses collègues à participer à des compétitions plus larges.

“De mon père et de mon grand-père, ils jouent au cricket depuis leur plus jeune âge”, a-t-il déclaré, décrivant un amour de toujours pour le jeu.

Pakkirisamy et ses coéquipiers, bien qu’amateurs de cricket, étaient toujours enthousiastes à l’idée que la Coupe du monde se déroule au Qatar.

“Nous sommes ici pour le travail, nous sommes ici pour gagner quelque chose pour notre famille”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’être au Qatar signifie : “C’est facile pour nous d’être là, de voir le match sur le terrain, pas seulement à la télévision”.

Le cricket, avec ses terrains d’herbe verte luxuriante, peut sembler être une anomalie dans les déserts de la péninsule arabique. Cependant, le besoin de main-d’œuvre migrante a vu les pays arabes du Golfe attirer des travailleurs de cricket sur leurs côtes pendant des décennies.

Les Émirats arabes unis ont une équipe de cricket qui s’est qualifiée pour la Coupe du monde T20 du Conseil international de cricket en Australie le mois dernier.

Dubaï, aux Émirats arabes unis, abrite même le siège de l’ICC et a accueilli de grands événements de cricket, notamment la Premier League indienne, la Super League pakistanaise et les championnats T20.

Mais pour les ouvriers de la région, n’importe quel lopin de terre vide peut être transformé en emplacement.

« Vous pouvez être sur n’importe quelle route. Vous pouvez être n’importe où », a déclaré Pakkirisamy. “N’importe quel petit endroit, vous pouvez jouer au cricket.”

Jon Gambrell, Associated Press