Le cricket et le flag-football parmi 5 sports bénéficiant du statut olympique pour les Jeux de Los Angeles 2028

MUMBAI, Inde (AP) – Le cricket est à nouveau un sport olympique. Le flag-football entre pour la première fois.

Cinq sports ont finalement été ajoutés lundi aux Jeux de Los Angeles 2028 par le Comité international olympique, le baseball-softball, la crosse et le squash étant également confirmés pour le programme.

La liste des sports a franchi un dernier obstacle à la composition complète de l’organisme olympique après avoir été proposée par les responsables de Los Angeles il y a une semaine et recommandée par la commission exécutive du CIO vendredi.

Les cinq ont été votés en bloc avec deux votes « non » de la part d’environ 90 membres du CIO présents dans la salle de Mumbai, en Inde.

La décision d’élever le cricket au statut olympique pour la première fois depuis 1900 a été prise dans l’un des hauts lieux du sport où se réunit le CIO alors que l’Inde accueille la Coupe du monde de ce sport.

L’ajout du cricket au programme olympique devrait augmenter de plus de 100 millions de dollars la valeur des droits de diffusion de l’Inde pour le CIO. Les tournois olympiques masculins et féminins devraient chacun compter six équipes jouant le format Twenty20 raccourci et dynamique.

Le flag-football et le baseball-softball pourraient propulser les joueurs de la NFL et de la MLB sur la scène olympique d’ici cinq ans.

Le football sous sa forme full-contact était un sport de démonstration aux Jeux olympiques de 1932, lorsque Los Angeles a accueilli pour la première fois les Jeux d’été.

« Nous voulons que LA 2028 ait le même effet tremplin pour nos cinq sports », a déclaré le président du comité d’organisation, Casey Wasserman, aux membres du CIO. « À Los Angeles, nous sommes des rêveurs et des acteurs »

La crosse a été saluée comme le premier jeu joué sur le continent américain par ses habitants. Ce sport a été pratiqué deux fois aux Jeux olympiques, mais pas depuis 1908. À Los Angeles, la crosse se jouera dans un format à six.

Le squash fera ses débuts après l’échec de plusieurs demandes précédentes pour obtenir le statut olympique.

Il n’y avait pas de place pour le breakdance, qui ne reviendra pas après avoir fait ses débuts olympiques à Paris l’année prochaine.

L’importance des sports d’équipe dans la culture américaine et l’établissement de liens plus solides avec les ligues et tournées professionnelles ont été soulignées auprès des membres du CIO avant leur vote.

Deux membres africains, Tidjane Thiam de Côte d’Ivoire et William Blick d’Ouganda, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les sports ajoutés lundi ne sont pas beaucoup pratiqués sur le continent.

Niccolo Campriani, responsable de Los Angeles, leur a déclaré que le flag-football est « l’avenir et la pointe de la lance de la croissance internationale du football américain ».

« L’engagement de la NFL dans ce voyage est total, pas unique », a déclaré Campriani, directeur sportif du comité d’organisation de 2028 et ancien membre du personnel du CIO.

Concernant la question de l’immigration aux États-Unis, les responsables de Los Angeles ont été invités à donner l’assurance que les athlètes de tous passeports et nationalités seraient autorisés à participer aux Jeux d’été.

« C’est notre engagement », a déclaré Wasserman, citant des discussions avec les autorités étatiques et fédérales. « Nous sommes fiers de notre capacité à garantir que notre pays soit accessible à tous les athlètes de la planète. »

—-

Jeux olympiques AP : https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games