Le cricket et la crosse reviennent officiellement aux Jeux olympiques après une pause d’un siècle

Le cricket et la crosse redeviennent des sports olympiques. Le flag-football entre pour la première fois.

Cinq sports ont été ajoutés lundi aux Jeux de Los Angeles 2028 par le Comité international olympique, le baseball-softball et le squash étant également confirmés pour le programme.

La liste des sports a franchi un dernier obstacle à l’adhésion complète de l’organisme olympique lors d’une réunion à Mumbai, en Inde, après avoir été proposée par les responsables de Los Angeles il y a une semaine et recommandée par la commission exécutive du CIO vendredi.

La décision d’élever le cricket au statut olympique pour la première fois depuis 1900 a été prise dans l’un des hauts lieux du sport où se réunit le CIO alors que l’Inde accueille la Coupe du monde de ce sport.

L’ajout du cricket au programme olympique devrait augmenter la valeur des droits de diffusion de l’Inde pour le CIO de plus de 100 millions de dollars américains. Les tournois olympiques masculins et féminins devraient chacun compter six équipes jouant le format Twenty20 raccourci et dynamique.

« Les manches viennent juste de commencer et nous avons hâte de voir où nous mènera cet incroyable voyage », a déclaré le président de l’International Cricket Council, Greg Barclay.

Le flag-football et le baseball-softball pourraient propulser les joueurs de la NFL et de la MLB sur la scène olympique d’ici cinq ans. Le football sous sa forme full-contact était un sport de démonstration aux Jeux olympiques de 1932, lorsque Los Angeles a accueilli pour la première fois les Jeux d’été.

« La NFL s’engage à travailler ensemble pour renforcer la place du flag-football dans le mouvement olympique à long terme », a déclaré le commissaire de la ligue, Roger Goodell, dans un communiqué.

La crosse a été saluée comme le premier jeu joué sur le continent américain par ses habitants. Ce sport a été pratiqué deux fois aux Jeux olympiques, mais pas depuis 1908. À Los Angeles, la crosse se jouera dans un format à six.

Le squash fera ses débuts après l’échec de plusieurs demandes précédentes pour obtenir le statut olympique.

Il n’y avait pas de place pour le breakdance, qui ne reviendra pas après avoir fait ses débuts olympiques à Paris l’année prochaine.

L’importance des sports d’équipe dans la culture américaine et l’établissement de liens plus solides avec les ligues et tournées professionnelles ont été soulignées auprès des membres du CIO avant leur vote. Mais deux membres africains, Tidjane Thiam de Côte d’Ivoire et William Blick d’Ouganda, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les sports ajoutés lundi ne sont pas beaucoup pratiqués sur le continent.

Les commentaires politiques ne sont pas unanimement appréciés

En ouvrant la présentation à Los Angeles, Wasserman a directement abordé l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la guerre entre Israël et le Hamas dans un langage qui a repoussé les limites de la position de neutralité politique préférée du CIO.

Notant que les générations précédentes de sa propre famille ont fui l’Ukraine vers les États-Unis « en raison des pogroms qui ont éliminé la majeure partie de la population juive », il a déclaré que les gens là-bas sont désormais « confrontés à un chemin insondable sans nous » pendant la guerre menée par la Russie.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer pleinement la dévastation et le choc provoqués par le massacre du 7 octobre en Israël », a ajouté Wasserman. « Je suis sans équivoque solidaire d’Israël, mais permettez-moi d’être clair, je suis également aux côtés des civils innocents de Gaza qui n’ont pas choisi cette guerre. »

Il a appelé les Jeux olympiques à « montrer ce qui est possible lorsque nous comprenons nos différences et que nous relevons les défis de notre époque avec respect et dignité. Nous sommes impatients d’accueillir, de respecter et de célébrer tous les athlètes et tous les peuples du monde lorsque les matchs auront lieu à Los Angeles en 2028. »

Wasserman a été réprimandé par le premier membre du CIO à répondre, Syed Shahid Ali du Pakistan, qui a déclaré que « le contenu politique avait tendance à éclipser la partie sportive » de la présentation de Los Angeles.

Mais Wasserman était soutenu par Guy Drut, membre français du CIO, qui a participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972, où 11 athlètes et entraîneurs israéliens ont été tués après que des hommes armés palestiniens ont attaqué le village des athlètes. Drut a déploré « la perte de nos frères d’Israël ».

Lors d’un vote séparé, les membres du CIO ont confirmé que l’haltérophilie et le pentathlon moderne conserveraient leurs places olympiques. L’haltérophilie a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de problèmes de dopage, tandis que le pentathlon moderne a remplacé l’élément de saut à cheval par des courses d’obstacles.

La boxe est assurée d’être au programme à Los Angeles mais le sport est actuellement dépourvu d’instance dirigeante reconnue par le CIO.