Le cricket est-il raciste ? examen – la réponse ne peut être qu’une chose : « très »

OL’une des choses les plus étranges à propos du racisme, que ce soit en personne, sur les réseaux sociaux ou par e-mail directement à un critique de télévision qui a osé dire qu’un docudrame sur Cléopâtre était bien, c’est qu’il s’accompagne si souvent d’une mise en garde. D’abord, vous obtenez le sectarisme, puis une explication rapide que le racisme n’existe pas de toute façon. Alors qu’un troll peut passer son temps à essayer de faire en sorte que les personnes de couleur se détestent, il affirme fréquemment que son utilisation d’insultes raciales est née du cœur pur d’une personne qui vit dans une utopie post-raciale. Mais à moins que les téléspectateurs ne regardent Is Cricket Racist? de Channel 4? les yeux fermés (diffusé comme il l’est quelques semaines après que le rapport de la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket ait révélé un racisme «répandu et profondément enraciné»), il est indéniable que le racisme existe dans le sport. À tel point que la réponse à la question dans le titre du documentaire ne peut être que : « Très ».

Ce programme voit l’acteur et présentateur Adil Ray enquêter sur une période troublée pour le cricket après que le joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq a parlé publiquement du racisme qu’il a enduré au club de cricket du comté. Ray couvre les retombées, ses expériences personnelles en tant que fan et les préjugés institutionnels historiques dans le sport. Mais même à la lumière du récent rapport et de la couverture médiatique, le documentaire est vraiment choquant.

À mi-chemin, Kamlesh Patel lit une lettre qui lui a été envoyée après avoir été nommé président du Yorkshire County Cricket Club : « J’ai lu dans la presse toutes les histoires d’un Paki alléguant ce qu’il a fait quand il a joué pour le Yorkshire. Il ya 10 ans. Maintenant, quelqu’un a chargé ce type surnommé Patel de régler les choses, un autre coon. Aucune offense, mais c’est dans le dictionnaire Oxford. Tout est si ridicule, tout est disproportionné.

Aussi épouvantable que ce soit de le voir le lire à haute voix, cela résume à quel point les choses sont désastreuses, et il y a une couche supplémentaire d’horreur où l’abus vient avec l’avertissement que vous êtes ridicule si vous en faites un gros problème. La brève apparition de Rafiq dans le documentaire, où il témoigne devant le comité du ministère de la Culture, des Médias et des Sports en 2022, conduit également à sa tournure la plus choquante. Treize mois après avoir fait ses premières allégations devant le comité, Rafiq déclare : « Tout ce qui a vraiment changé, c’est que ma famille a été chassée du pays. Incroyablement, Lord Patel, qui a été embauché pour aider le Yorkshire à se remettre du scandale, a fait face à tant d’abus qu’il a également contribué à son départ du Royaume-Uni.

Le programme documente un niveau stupéfiant de racisme institutionnel. Alors que l’accent est largement mis sur les joueurs d’origine sud-asiatique, le journaliste George Dobell, l’un des premiers à s’être penché sur Rafiq, explique comment d’autres ont été ciblés : «[The Black ex-Essex cricketer] Maurice Chambers s’est fait jeter des bananes sur lui, a dit qu’il était un singe. Bien que les allégations de choses dites en privé soient difficiles à prouver, en particulier lorsque les clubs sont prompts à resserrer les rangs autour de leurs stars, Dobell affirme qu’il s’agit d’un secret mal gardé : « L’un des joueurs qui lui a utilisé le mot N, il est choisi pour l’Angleterre. Tout le monde sait. »

L’ouverture avec laquelle le racisme semble opérer dans le cricket contemporain rend le visionnage fascinant, bien que profondément déprimant. Imran Khan explique que le racisme et l’islamophobie « étaient très évidents, qu’ils n’étaient pas cachés » et provenaient d’autres joueurs, pas seulement des fans. Cela était ancré dans les politiques explicites de son époque selon lesquelles seuls les joueurs nés dans le Yorkshire pouvaient jouer, créant des équipes entièrement blanches qu’il appelle «l’apartheid de cricket».

Il est difficile de sortir de ce documentaire avec beaucoup d’optimisme pour le sport. La remplaçante de Patel, la paralympienne Tanni Grey-Thompson, semble avoir toutes les meilleures intentions du monde lorsque Ray la rencontre, mais est toujours liée à la même logique utilisée dans la lettre de son prédécesseur, disant : « Est-ce que je pense que le Yorkshire est raciste ? Non, je ne sais pas. Il y a eu des problèmes de racisme. » Elle concède quelques points et apprécie qu’aller de l’avant exige « de l’honnêteté ». Mais les anciens joueurs contraints à l’exil volontaire ne seront pas résolus en se débarrassant de quelques brebis galeuses. Le plan visant à donner aux joueurs «la possibilité de l’appeler» si / quand des insultes raciales sont utilisées dans les vestiaires est également profondément irritant, après avoir passé 40 minutes avec une émission prouvant à quel point les conséquences peuvent être désastreuses lorsqu’elles le font.

En fin de compte, lorsque le programme parle à Rafiq, il a raison lorsqu’il dit qu’il a été « justifié ». Il déclare également l’évidence, qu’il ne peut pas incomber aux joueurs de couleur de réparer le système qui les a abusés. Même après tout ce qu’il a traversé, Rafiq a toujours un niveau d’incrédulité qu’en 2022, « un panel indépendant, un cabinet d’avocats a en fait écrit sur papier que le mot P était utilisé comme plaisanterie ». Maintenant, en 2023, ça suffit : entre le rapport et ce programme, le monde du cricket doit commencer à être honnête avec lui-même. Oui, c’est raciste. Aucune autre mise en garde n’est requise.

