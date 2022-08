Le cricket est-il durable face au changement climatique ?

Une série de huit matchs entre les Antilles et l’Inde se termine samedi et dimanche dans le sud de la Floride à l’approche du pic de la saison des ouragans dans le Golfe et l’Atlantique. En 2017, deux tempêtes de catégorie 5, Irma et Maria, ont endommagé des stades de cricket dans cinq pays des Caraïbes.

Les matchs peuvent durer jusqu’à cinq jours. Même les matchs d’une journée peuvent se prolonger dans des conditions époustouflantes pendant sept heures ou plus. Alors que la pluie s’est dissipée le 22 juillet pour l’ouverture à 9h30 de la série Antilles-Inde à Port of Spain, Trinité-et-Tobago, les joueurs ont encore dû faire face à huit heures de soleil à Queen’s Park Oval à des températures qui ont atteint les basses années 90 avec Plus de 60 % d’humidité.

Selon un rapport de 2019 sur le cricket et le changement climatique, un batteur professionnel jouant sur une journée peut générer une chaleur équivalente à la course d’un marathon. Alors que les coureurs de marathon aident à dissiper la chaleur en portant des shorts et des maillots, au cricket, le port de coussinets, de gants et d’un casque limite la capacité d’évaporation de la sueur dans des conditions chaudes et humides, souvent sans ombre.

“Il est assez évident que les plans de voyage sont perturbés à cause des conditions météorologiques, ainsi que la programmation des matchs, à cause des précipitations, de la fumée, de la pollution, de la poussière et de la chaleur”, a déclaré Daren Ganga, 43 ans, commentateur et ancien capitaine des Antilles qui étudie l’impact du changement climatique sur le sport en affiliation avec l’Université des Antilles.

« Des mesures doivent être prises pour que nous gérions cette situation », a déclaré Ganga, « parce que je pense que nous avons dépassé le point de basculement dans certains domaines. Nous avons encore la possibilité de faire reculer les choses dans d’autres domaines.

Le Conseil international de cricket, l’organe directeur du sport, n’a pas encore adhéré à une initiative des Nations Unies sur les sports et le climat. Son objectif est que les organisations sportives mondiales réduisent leur empreinte carbone à zéro émission nette d’ici 2050 et incitent le public à se pencher sur la question de toute urgence. Bien que l’Australie ait mis en place des directives sur la chaleur et que davantage de pauses dans l’eau soient généralement autorisées pendant les matchs, il n’y a pas de politique mondiale pour jouer dans des conditions météorologiques extrêmes. Le conseil de cricket n’a pas répondu à une demande de commentaire.