Un examen “dévastateur” du cricket écossais a révélé qu’il était institutionnellement raciste, comprend Sky Sports News.

Les conclusions d’une enquête indépendante doivent être publiées lundi et devraient étayer les allégations de racisme important et généralisé dans le jeu écossais.

Les enquêteurs ont fait plusieurs renvois à un certain nombre d’organisations, dont Police Scotland, pour un comportement raciste présumé.

L’avocat représentant deux plaignants de haut niveau a déclaré que si les conclusions étaient confirmées, elles équivaudraient à “une accusation dévastatrice du racisme qui existe à Cricket Scotland (l’instance dirigeante du jeu)”.

L’examen a été mené à la suite d’allégations faites par le principal preneur de guichet écossais de tous les temps, Majid Haq, lors d’une interview avec Sky Sports News, selon lesquelles Cricket Scotland était “institutionnellement raciste”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, affirme que Cricket Scotland est “institutionnellement raciste” après avoir parlé des abus qu’il a subis au cours de sa carrière Le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, affirme que Cricket Scotland est “institutionnellement raciste” après avoir parlé des abus qu’il a subis au cours de sa carrière

Au cours de cette interview en novembre dernier, lui et son ancien coéquipier Qasim Sheikh ont parlé des abus dont ils ont tous deux souffert tout au long de leur carrière. Les deux hommes ont déclaré avoir été traités différemment de leurs coéquipiers en raison de la couleur de leur peau.

Le mois suivant, SportScotland a nommé Plan4Sport – une organisation spécialisée dans les questions d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI) – pour mener un examen. Il a depuis recueilli les contributions de plusieurs centaines de personnes.

Majid Haq a fait ces allégations dans une interview avec Sky Sports News en novembre

Sky Sports News comprend que, dans leurs conclusions, les enquêteurs soutiennent les allégations de racisme institutionnel au sein du cricket écossais. Une source a déclaré: “L’affirmation fondamentale au début concernait le racisme institutionnel au cœur du cricket. Cet examen conclut que c’est tout à fait le cas.”

Aamer Anwar, qui représente les deux joueurs de cricket, s’est entretenu avec Sky avant la publication du rapport et a déclaré: “Cricket Scotland est dysfonctionnel et institutionnellement raciste – si cela est confirmé par cet examen, ce sera dévastateur pour Cricket Scotland. organisation qui devrait avoir honte du traitement qu’ils ont réservé à Majid et Qasim et à tant d’autres joueurs de cricket qui ont donné leur vie au cricket mais ont vu leur carrière leur être retirée.

Qasim Sheikh a représenté l’Ecosse pour la dernière fois en 2010

“Dans n’importe quel autre domaine de la vie, les personnes responsables se retrouveraient sans emploi, dans une cellule de prison ou bannies de la vie publique. Pourtant, en ce qui concerne le cricket, elles sont récompensées par des promotions et un statut.

“Le racisme existe à Cricket Scotland et mes clients savent que c’est le cas depuis de nombreuses années, à travers des générations de joueurs de cricket.”

Un porte-parole de Cricket Scotland a déclaré: “Le cricket devrait être un lieu accueillant pour tout le monde et non un endroit où le racisme ou toute forme de discrimination a lieu. Le Cricket Scotland Board est vraiment désolé pour tous ceux qui ont été victimes de racisme dans le cricket en Écosse.

“Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à l’examen, mais le Conseil n’est pas en mesure de commenter le rapport de l’examen indépendant car nous ne le verrons pas avant sa publication publique lundi.”​

Plus tôt cette année, il a admis que le racisme existait dans le jeu dans un communiqué, déclarant: “Nous reconnaissons pleinement qu’il y a du racisme dans le jeu et sommes vraiment désolés que quiconque ait subi du racisme ou toute forme de discrimination.

“Cricket Scotland adoptera les recommandations du rapport indépendant et veillera à ce que le cricket en Écosse devienne plus inclusif, accueillant et ouvert à tous.”

Les événements en Écosse font suite à un scandale raciste dans le cricket anglais. L’année dernière, plusieurs hauts responsables ont démissionné du Yorkshire County Cricket Club à la suite d’allégations de l’ancien capitaine Azeem Rafiq. Il s’est plaint de racisme institutionnel au club et a déclaré que les abus concernant son héritage pakistanais l’avaient laissé sur le point de se suicider.