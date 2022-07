Le cricket écossais jugé « institutionnellement raciste » par un examen indépendant | Nouvelles du cricket

Un examen accablant du cricket écossais a révélé que son organe directeur a échoué à presque tous les tests de racisme institutionnel.

Sky News a révélé samedi que l’examen indépendant avait conclu que le sport en Écosse était institutionnellement raciste. Des enquêteurs indépendants ont maintenant publié les détails de leurs découvertes.

Ils ont trouvé 448 indicateurs de racisme institutionnel.

Sur 31 “tests” utilisés pour mesurer le problème, Cricket Scotland – l’instance dirigeante du jeu – a échoué sur 29 et n’a que partiellement satisfait à la norme requise sur les deux autres.

Les auteurs du rapport ont été informés d’une série d’exemples de racisme vécus par des participants dans tous les domaines du cricket, ce qui a conduit à des renvois à la police écossaise en tant que crimes de haine, ainsi qu’à Cricket Scotland.

Soixante-huit préoccupations individuelles ont été renvoyées pour complément d’enquête. Il s’agit notamment de 31 allégations de racisme contre 15 personnes différentes, 2 clubs et une association régionale. Ces allégations incluent des abus raciaux, l’utilisation d’un langage inapproprié, du favoritisme envers les jeunes enfants blancs des écoles publiques et un manque de processus de sélection transparent pour les joueurs non blancs. Dans certains cas, plusieurs préoccupations ont été soulevées contre la même personne.

Les enquêteurs ont déclaré que les contributeurs avaient “clairement été témoins ou victimes de racisme, de discrimination et de micro-agressions persistantes basées sur la race pendant leur rôle d’entraîneur, d’arbitre ou de joueur”.

Chronologie

24 novembre 2021 – D’anciens joueurs racontent à Sky Sports News leurs expériences avec Cricket Scotland, les qualifiant de “racistes institutionnels” et demandent une enquête indépendante

En novembre dernier, le meilleur preneur de guichet de tous les temps en Écosse, Majid Haq, et l’ancien joueur Qasim Sheikh ont déclaré à Sky Sports News qu’ils avaient été traités différemment en raison de la couleur de leur peau, Haq alléguant que Cricket Scotland était “ institutionnellement raciste ” et tous deux ont appelé à une enquête indépendante.

8 décembre 2021 – sportscotland annonce qu’il nommera des enquêteurs indépendants pour effectuer un examen de Cricket Scotland

Suite à ces allégations, l’organisme de financement et l’agence nationale écossaise pour le sport – sportscotland – ont annoncé qu’ils nommeraient des enquêteurs indépendants pour effectuer un examen du cricket écossais et des allégations formulées. Cette annonce en décembre a été bien accueillie par Cricket Scotland.

21 décembre 2021 – Cricket Scotland confirme que les NDA seront assouplies

Plus tard ce mois-là, Cricket Scotland a révélé que les accords de non-divulgation devaient être assouplies, ce qui signifie que Majid Haq – qui a signé une NDA après avoir été renvoyé de la Coupe du monde de cricket 2015 – a pu parler de ses expériences de racisme présumé.

Janvier 2022 – Plan4Sport commence un examen du racisme au sein du cricket écossais

Les experts de l’égalité et de la diversité Plan4Sport ont ensuite été nommés pour mener l’examen qui a débuté en janvier avec un “espace sécurisé confidentiel” promis aux personnes concernées.

18 février 2022 – Cricket Scotland admet que le racisme est un problème dans le jeu

Le mois suivant, Cricket Scotland a reconnu qu’il y avait un problème de racisme dans le jeu en Écosse et s’est excusé auprès de ceux qui avaient souffert, tout en appelant les autres à participer à l’examen.

28 avril 2022 – Publication d’un rapport intermédiaire sur l’examen du racisme dans le cricket écossais

En avril, les conclusions provisoires de l’examen ont été publiées, révélant que plus de 200 personnes s’étaient engagées directement dans le processus. Des préoccupations concernant le racisme, l’inégalité et la discrimination ont été identifiées tandis que les divulgations relatives au racisme ont été transmises à des avocats indépendants ou à la police écossaise.

10 juin 2022 – Cricket Scotland interrompt la recherche d’un nouveau PDG

À la suite d’un vaste processus de recrutement, Cricket Scotland a décidé de retarder les plans de nomination d’un directeur général permanent jusqu’à ce que l’examen soit publié dans son intégralité afin de s’assurer que la personne prenant la relève était la mieux placée pour diriger le changement et agir en fonction des conclusions. Gordon Arthur a été nommé par intérim le mois suivant.

24 juillet 2022 – Démission du conseil d’administration de Cricket Scotland

Et hier, un jour après que nous ayons révélé que ce rapport conclurait que Cricket Scotland était institutionnellement raciste, les six membres restants du conseil d’administration de Cricket Scotland ont écrit à Gordon Arthur, démissionnant de leurs fonctions.

25 juillet 2022 – Publication du rapport « Changer les frontières »

Le rapport complet est publié, détaillant 448 exemples de racisme institutionnel avéré.