Le cricket écossais jugé institutionnellement raciste – médias

Un reportage publié lundi fera la révélation, selon la BBC

Un examen indépendant devrait apporter des preuves de racisme institutionnel dans le cricket en Écosse, selon la BBC.

SportScotland a commandé une enquête l’année dernière à la suite d’allégations de racisme et de discrimination formulées par le guichetier écossais de tous les temps Majid Haq.

Haq a joué pour son pays plus de 200 fois, mais plus jamais après avoir été renvoyé de la Coupe du monde en 2015.

“En tant que joueur de cricket appartenant à une minorité ethnique, vous devez être deux fois plus performant qu’un homologue blanc pour obtenir les mêmes opportunités”, a-t-il souligné à BBC Scotland en novembre 2021.

Après les plaintes de Haq, l’examen a ensuite été effectué par Plan4sport, qui sont des spécialistes de l’égalité et de la diversité, avec un certain nombre d’allégations ensuite transmises à la police écossaise.

En avril, un rapport intérimaire a révélé que plus de 200 personnes avaient témoigné.

Lire la suite “Je n’ai rien à cacher”: l’ancien capitaine de l’Angleterre nie avoir fait la remarque “vous êtes trop nombreux” aux Asiatiques au milieu d’un énorme scandale de racisme au cricket

Alors que l’instance dirigeante locale Cricket Scotland n’a pas encore vu le rapport final et n’était pas non plus disposée à spéculer sur ses conclusions, elle a déjà présenté des excuses à quiconque a été victime de racisme dans le sport.

“Le cricket devrait être un lieu accueillant pour tout le monde et non un endroit où le racisme ou toute forme de discrimination a lieu”, a déclaré un porte-parole de l’organisme. “Le Cricket Scotland Board est vraiment désolé pour tous ceux qui ont été victimes de racisme dans le cricket en Écosse.

“Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à l’examen, mais le conseil d’administration n’est pas en mesure de commenter le rapport de l’examen indépendant car nous ne le verrons pas avant sa publication publique lundi”, a conclu le porte-parole, tout en promettant que Cricket Scotland mettrait en œuvre tout changement ou recommandation formulé dans l’examen.

La BBC comprend que SportScotland est extrêmement préoccupé par les conclusions de l’examen et envisagera toutes les options, y compris un retrait total de son financement à Cricket Scotland.

Lire la suite Les insultes “P * ki” n’étaient que des “plaisanteries” ? Un célèbre club de cricket sous le feu après une enquête alors que la victime présumée est également accusée de racisme

Entre 2019 et 2020, il a fourni plus de 500 000 £ à l’organisation.

Le scandale potentiel survient après que l’ancien joueur du Yorkshire, Azeem Rafiq, a déclaré aux députés britanniques que le cricket anglais était “institutionnellement raciste”.

En réponse à cela, le terrain du Yorkshire, Headingley, a été temporairement interdit d’accueillir des matchs internationaux et le conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a créé un plan en 12 points visant à lutter contre le racisme dans le jeu anglais.